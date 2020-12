Cera verlaagt dividend van 3,25 naar 3 procent

De raad van bestuur van Cera stelt voor over het boekjaar 2020 een coöperatief dividend van 3 procent uit te betalen. Het dividend over 2019 bedroeg 3,25 procent. De vennoten moeten op 5 juni 2021 het dividend goedkeuren.

De dividendverlaging houdt rekening met enkele overwegingen, zegt gedelegeerd bestuurder Franky Depickere. 'Enerzijds is de economische omgeving moeilijk als gevolg van de coronacrisis. Het zou niet gepast zijn te doen alsof er niets aan de hand is. Anderzijds hebben we reserves opgebouwd. We hebben voldoende middelen om een mooi dividend uit te keren. We streven naar een zekere continuïteit in ons dividendbeleid.'