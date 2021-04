Charles Beauduin koopt stevig aandelen Barco bij

687.200 stukken voor net geen 14 miljoen euro. Dat is de bulkinkoop van stukken Barco voor grootaandeelhouder Charles Beauduin, leert een mededeling aan beurswaakhond FSMA.

Beauduin stapte midden 2014 in het kapitaal, door het belang van 9,6 procent van Gimv over te nemen. De investeringsmaatschappij nam zo na 33 jaar afscheid van haar betrokkenheid bij de technologiegroep. Een half jaar later werd de Vandewiele-topman ook voorzitter van Barco.