Chatforum Reddit krijgt miljardenwaardering, maar zwijgt over beursgang

Het socialemediaplatform Reddit wil tot 700 miljoen dollar ophalen bij grote investeerders. Over de verwachte beursintroductie rept het bedrijf met geen woord.

Reddit heeft de wind in de zeilen, onder meer dankzij het leger kleine beleggers dat het platform gebruikt om van gedachten te wisselen over de beurs en de beste aandelen om in te beleggen. Het platform is een soort digitaal prikbord, waar gebruikers in zogenaamde ‘subreddits’ over allerlei onderwerpen met elkaar kunnen converseren. Op een van die subreddits, r/WallStreetBets, spanden beleggers samen om de koers van enkele populaire aandelen op te pompen.

Er wordt al enige tijd gespeculeerd over een beursgang van Reddit zelf. De aanwerving van een eerste financieel directeur in maart maakte die geruchten nog sterker.

Maar Reddit zwijgt daar voorlopig in alle talen over. Ook in een blogpost waarin het donderdag een nieuwe kapitaalronde aankondigde, is geen sprake van een IPO.

10 miljard

Reddit zegt in de blogpost te mikken op 700 miljoen dollar vers kapitaal, tegen een waardering voor heel het bedrijf van 10 miljard dollar. Dat is liefst twee derde meer dan bij de vorige kapitaalronde van amper een half jaar geleden. In 2,5 jaar tijd werd het bedrijf op papier zelfs drie keer meer waard.

100 miljoen RECLAME-INKOMSTEN Reddit was in het afgelopen kwartaal voor het eerst goed voor meer dan 100 miljoen dollar aan advertentie-inkomsten.

Het platform haalde in totaal, met de nieuwe ronde erbij, al 1,6 miljard dollar op. Het nieuwe geld moet dienen voor ‘strategische investeringen’, vooral buiten de VS. Onder meer de Amerikaanse vermogensbeheerder Fidelity en de bestaande aandeelhouders stoppen geld toe.