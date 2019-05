Cheerleader zegt 'boe' tegen Tesla

10 dollar. Meer is in het slechtst mogelijk scenario een aandeel Tesla niet waard. Zegt de tot voor kort grootste cheerleader.

Op een vrij goed geluimd Wall Street - de Dow Jones herstelde behoorlijk - viel opnieuw Tesla op. Niet zozeer door een nieuwe koersval, al noteert het aandeel 38 procent lager dan begin dit jaar.

Het regent rond Tesla sombere analistenrapporten. Morgan Stanley, jarenlang één van de cheerleaders van het aandeel, verlaagt zijn 'bear case' koersdoel, zeg maar de billijke koers als alles tegenzit, van 97 tot ... 10 dollar. Het 'gewone' koersdoel blijft wel op 230 dollar.

Volgens analist Adam Jonas is het grote probleem de verzadigde markt voor elektrische auto's. 'De vraag is het kernprobleem. Tesla is te groot ten opzichte van de vraag op korte termijn en dat zet de resultaten zwaar onder druk'.

In het sombere scenario ziet de analist Tesla flink wat marktaandeel verliezen in China. De ambitieuze verkoopsdoelstellingen in de Volksrepubliek zijn in gevaar door de handelsoorlog tussen Washington en Peking. 'Tesla verdient lof dat het een paar jaar lang sterk gescoord heeft in 's werelds belangrijkste markt voor elektrische auto's', zalft Jonas. Om dan meteen te slaan: 'Maar we vrezen dat er een reeks nationale kampioenen zullen opstaan'.

Met andere woorden: de kans is reëel dat Peking zijn grote ambities in elektrische auto's - een speerpunt in de 'Made in China' strategie - liever aan Chinese bedrijven dan aan buitenlandse spelers laat. En dat zelfde vermoeden heeft ook materialengroep Umicore sinds de Paaswaarschuwing op de Brusselse beurs zo'n derde van de beurswaarde - bijna 4 miljard euro - doen verliezen.

Fusie met SpaceX?