Chevron zet rem op Dow

Chevron zet met een kwakkelende beurskoers de Dow de handrem op. De oliereus greep vorig jaar - ongetwijfeld tot eigen opluchting later - naast Anadarko Petroleum . Maar heeft nu zijn revanche beet: Chevron trekt inclusief schulden 13 miljard dollar uit voor Noble Energy. Concreet ontvangen Noble-aandeelhouders 0,1191 Chevron-aandelen voor elk aandeel Noble, bij de slotkoers van vrijdag 10,38 dollar per aandeel.

'Dat is een kostenefficiƫnte wijze om extra bewezen oliereserves te verwerven', zegt Chevron-CEO Michael Wirth. Wirth stelt dat Chevron minder dan 5 dollar per vat betaalt. Noble heeft behalve grote schalieolievelden in Texas en Colorado ook een belangrijke positie in enkele Israƫlische aardgasvelden.