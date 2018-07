China houdt groei perfect op koers

Hamvraag is of Peking temidden het escalerend handelsconflict met de Verenigde Staten de economie in het 'voorgeschreven' kanaal kan houden.

Over de geloofwaardigheid van de data en de snelheid waarmee de Chinese cijferaars de pols nemen van de activiteit van hun 1,3 miljard landgenoten kunnen economen eindeloos debatteren, maar feit is dat de officiële cijfers een rustige vastheid suggereren voor de tweede economie ter wereld.

China groeide in het tweede kwartaal jaar op jaar 6,7 procent. Dat meldt het Chinese bureau van de Statistiek, daarbij aanstippend dat China nu al 12 opeenvolgende kwartalen de groei in de vork van 6,7 à 6,9 procent houdt.

Daarmee presteert de economie iets beter dan de officiële doelstelling van Peking, dat een groei van 6,5 procent 'voorschrijft'. De lichte vertraging tegenover de 6,8 procent in de voorgaande drie kwartalen is ook in lijn met de verwachtingen.

De vorig jaar voor een nieuwe termijn van vijf jaar 'gekroonde' Chinese president Xi Jinping beval vorig jaar de sterke schuldcreatie van de voorbije jaren af te remmen, wat logischerwijs de investeringen in infrastructuur temperde.