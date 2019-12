China versoepelt regelgeving voor beursintroducties

Voortaan is winstgevend zijn geen vereiste meer om in China naar de beurs te trekken. Fraude bij kapitaaloperaties wordt dan weer strenger bestraft.

In China heeft het Nationaal Volkscongres ingrijpende veranderingen aan de regelgeving voor de financiële markten goedgekeurd. De herzieningen worden op 1 maart van kracht.

China begon al zes jaar geleden met een versoepeling van de regelgeving. De bedoeling was om marktpartijen een grotere rol te laten spelen bij beursintroducties. Tot dan was het de beurswaakhond, de China Securities Regulatory Commission (CSRC), die strikt toezicht hield op alle aanbiedingen van (nieuwe) aandelen en de prijszetting.

De crash van de Chinese beurzen in 2015 gooide roet in het eten en zorgde voor vertraging. Daarna werd de draad weer opgepikt en dit jaar kwamen de hervormingen dit jaar in een stroomversnelling terecht. Zo lanceerde de beurs van Shanghai een nieuw handelsplatform waarmee technologiebedrijven kapitaal kunnen ophalen. De hervormingen zullen ook van toepassing zijn op de beurs van Shenzhen.