Chinese economie en beurs winnaars van pandemie

De vooruitzichten voor de Chinese economie en aandelenmarkt blijven gunstig na de sterke prestaties in 2020, zeggen analisten.

China heeft als enige grote land zijn economie zien groeien hoewel het als eerste werd getroffen door de coronacrisis. De economische activiteit steeg in 2020 met 2,3 procent, meldde het bureau voor de statistiek maandag. Economen hadden 2,1 procent groei voorspeld. In het persbericht eren de statistici 'het sterke leiderschap van de Communistische Partij, met centraal kameraad Xi'. In het vierde kwartaal groeide de economie zelfs met 6,5 procent jaar op jaar. Dat is meer dan voor de uitbraak van de pandemie.

Het V-vormige economische herstel na de krimp in het eerste kwartaal is vooral te danken aan een beleid dat de pandemie snel onder controle kreeg. China heeft massaal getest en quarantaines opgelegd. Alleen Chinezen met een groene 'gezondheidscode' kunnen publieke plaatsen betreden. Daardoor was het mogelijk de economie snel weer op te starten.

224 miljard mondmaskers China exporteerde sinds maart 224 miljard mondmaskers.

De industrie en de export boerden goed. Het land exporteerde veel medische apparatuur. Het verkocht tussen maart en december ook 224 miljard mondmaskers aan de rest van de wereld. Maar de omzet van de kleinhandel, een maatstaf van de consumptie, daalde.

Vooruitzichten

Het krachtige economische herstel is ook goed nieuws voor de Chinese beurs. De index van de grootste 300 Chinese aandelen steeg maandag met 1,1 procent na de publicatie van de groeicijfers. De graadmeter noteert al 6 procent hoger dan begin dit jaar na een klim van 27 procent in 2020.

Bovendien blijven de economische vooruitzichten gunstig. ING-econome Iris Pang verwacht 7 procent groei in 2021. 'Dankzij de controle op de mensenstromen is het risico op een grote virusuitbraak klein.' De meeste economen zijn nog optimistischer. Volgens de consensusprognose van de nieuwsdienst Bloomberg groeit de Chinese economie dit jaar met 8,2 procent.

De hoge groei ondersteunt de aandelenmarkt. 'Ik blijf vrij positief over Chinese aandelen', zegt Jan Boudewijns, specialist groeimarkten van Candriam. 'De overheid is verstandig geweest en heeft niet overdreven met de stimulering van de economie. Maar ik ben niet euforisch, want wereldwijd zijn de beurzen niet goedkoop.'

Vrijhandelsakkoord

Gino Delaere, die vanuit Singapore de Aziatische groeimarkten voor Econopolis volgt, verwacht veel van het vrijhandelsakkoord dat China en 14 andere landen uit de regio eind vorig jaar hebben gesloten. 'Het beleid van Trump heeft China overtuigd om zijn afhankelijkheid van de VS zo veel mogelijk te beperken en een groter Aziatisch handelsblok te creëren. Trump heeft sommige Aziatische landen getraumatiseerd en in de armen van China gedreven.'

China komt sterker uit de coronacrisis, hoewel het virus daar het eerst is opgedoken. Gino Delaere Specialist groeimarkten van Econopolis

Hoewel de toekomstige president Joe Biden net als zijn voorganger Donald Trump kritisch is over China zal zijn aantreden positief zijn. Boudewijns: 'Biden is voorspelbaarder dan Trump.' Delaere voegt eraan toe: 'Erger dan onder Trump kan het zeker niet worden. Het is ironisch, maar China komt sterker uit de coronacrisis, hoewel het virus daar het eerst is opgedoken.'