Chinese economie krimpt fors

De Chinese economie is in het eerste kwartaal sterker gekrompen dan verwacht.

Het economische beeld is wereldwijd al weken duidelijk: krimp door de coronacrisis. Maar tot nu toe hadden we nog niet echt cijfers over de bruto binnenlands producten (bbp) - die de werkelijke omvang van de economie meten - van de verschillende landen. Maar vrijdag komt China naar buiten het bbp-cijfer: in het eerste kwartaal kromp de Chinese economie met 6,8 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat getal is slechter dan de 6 procent krimp waar economen rekening mee hielden en is het zwakste cijfer sinds de Chinezen in 1992 begonnen met het publiceren van het cijfer.

Verder werd bekend dat de industriƫle productie met 1,1 procent daalden. Dat was een meevaller, want economen hielden rekening met een afname van 6,2 procent. De detailhandelsverkopen vielen dan weer fors tegen. Deze zakten in maart maar liefst 15,8 procent tegenover een verwachte krimp van 10 procent. En ook de investeringen denderden in maart met 16,1 procent lager.

Wereldwijd

Voor andere landen zijn er nog geen bbp-cijfers bekend, maar aan de economische indicatoren is te zien dat economieƫn overal ter wereld stevig in hun achteruit gaan.