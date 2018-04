Chinese groei versnelt fors. Of nee, hij vertraagt

Is de Chinese economische groei in maart sterk versneld, of is hij net vertraagd? Alles hangt af van welke indicator je bekijkt.

Maandagochtend meldde het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek dat de industrie haar sterkste prestatie van dit jaar heeft neergezet. De PMI-index (Purchasing Managers Index) steeg van 50,3 punten in februari naar 51,5 in maart. Een cijfer boven 50 punten verwijst naar groei. De indicator voor de dienstensector nam ook toe, van 54,4 naar 54,6.

‘Deze officiële cijfers suggereren dat China in het eerste kwartaal een groei neerzette van 6,8 procent, boven de verwachting van 6,6 procent', stelden analisten in koor.

Maar meteen daarna verscheen een ander cijfer. Dit keer niet van de officiële Chinese overheidskanalen, maar van de mediagroep Caixin en de internationale financiële informatiedienst Markit Economics. Beide meten samen ook de kracht van de Chinese industrie. Hun PMI-index daalde van 51,6 naar 51 punten, ver beneden de gemiddelde analistenverwachting van 51,7 punten.

Chinees Nieuwjaar

‘De waarheid zal wellicht wat tussen de twee liggen’, zegt Tom Orlik, de hoofdeconoom van Bloomberg Asia en auteur van het boek ‘Chinese macro-indicatoren begrijpen’. ‘Het verschil heeft alles te maken met de gevolgen van het Chinese Nieuwjaar. In tegenstelling tot de officiële index slaagt Caixin er historisch beter in de seizoensgebonden effecten van de economische herneming na het nieuwjaarsverlof weg te filteren. Wij raden aan niet te veel conclusies uit deze cijfers te trekken, zeker niet in een maand waar de seizoenseffecten het grootst zijn.’