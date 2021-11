Chinese industrie verzwakt fors

De Chinese industrie kreunt onder elektriciteitsstoringen, corona-uitbraken en dure grondstoffen.

Terwijl de Chinese beurs in oktober standhield met een winstje van 0,5 procent voor de CSI300-index, verzwakt de economie er zienderogen. De PMI-index van het Nationale Bureau voor de Statistiek zakte in oktober naar 49,2 punten. De index meet het vertrouwen in de industrie aan de hand van een bevraging bij de aankoopmanagers. Het is de tweede keer op rij dat de graadmeter onder 50 punten belandt, wat op een krimp wijst.

Zowel de vraag als het aanbod slabakt. De fabrieken kreunen onder elektriciteitstekorten, want ook China heeft last van de aardgasschaarste. Daarnaast zien de producenten hun kosten in een nooit gezien tempo stijgen door de dure grondstoffen, energie en het dure transport. De producentenprijsinflatie steeg naar het hoogste peil in bijna 26 jaar.

Vastgoed

De opmars van de inflatie doet ook de Chinese consument op de rem staan. Zijn vertrouwen kreeg al een deuk door de problemen in de vastgoedsector. De projectontwikkelaar Evergrande legde verschillende werven stil wegens zijn geldproblemen. De crisis bracht het speculatieve overaanbod van woningen naar boven. De huizenprijzen zijn voor het eerst sinds lang gedaald en ook de woningverkoop is fors gezakt.

Daarnaast weegt de uitbraak van coronabesmettingen op de economie. China blijft elke kleine uitbraak met de grote middelen bestrijden, met stevige lockdowns tot gevolg. Vorig weekend grendelde de overheid Walt Disney Shanghai af toen er één besmette persoon was gesignaleerd. De 34.000 bezoekers mochten pas naar huis na een coronatest en moeten in quarantaine. Het park blijft twee dagen gesloten. De strenge aanpak maakt reizen en winkelen moeilijk.

Op korte termijn zien we bijkomende druk op de economie. NatWest

‘Op korte termijn zien we bijkomende druk op de economie’, waarschuwt NatWest. ‘De overheid moet focussen op het stabiliseren van de grondstoffenprijzen, want de hoge inflatie belemmert de bewegingsvrijheid van de centrale bank.'

Bestellingen

Economen verwachten nog maar 3 à 3,5 procent groei voor de Chinese economie dit kwartaal, in plaats van de gebruikelijke 6 procent. Al is er een opsteker: de bestellingen bij de kleinere en meer op export gerichte bedrijven zijn gestegen tot het hoogste peil in vier maanden, bleek uit het Caixin-rapport.