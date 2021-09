‘Chinese ingrepen kunnen nog maanden duren’

Een man is aan het gamen in een internetcafé in Peking. Gaming is maar een van de vele sectoren die de Chinese overheid aan banden legt.

Dat Peking zijn greep op tal van sectoren en grote bedrijven verstrakt, stond in de sterren geschreven. Het is de aanloop naar het 20ste partijcongres van volgend jaar, zegt groeimarktenexpert Gino Delaere van de vermogensbeheerder Econopolis.

Bijna twee jaar lang kon hij niet reizen en zat hij geblokkeerd in Singapore. Maar nu is Gino Delaere, die vanuit de Aziatische stadstaat het groeimarktenfonds van Econopolis beheert, eindelijk weer in België. Op vakantie en voor zakelijke contacten. ‘Vertrekken uit Singapore was niet zozeer het probleem,’ vertelt hij, ‘wel er opnieuw binnen mogen.’

De meest prangende kwestie voor beleggers in Azië is het harde optreden van de Chinese overheid tegen grote, machtige bedrijven. Peking verstrengt stapsgewijs de regelgeving voor de ene sector na de andere. De strijd zaait twijfels over het groeipotentieel van de getroffen sectoren en torpedeerde de aandelen van diverse bedrijven. Wat is er aan de hand?

Gino Delaere: 'Het is eigenlijk geen grote verrassing. De meeste maatregelen zijn in lijn met wat werd aangekondigd in 2017 op het 19de Nationaal Congres van de Communistische Partij. In oktober volgend jaar vindt het 20ste partijcongres plaats. Dan moet er vooruitgang geboekt zijn.'

'Wat mij het meest heeft verrast, is de reactie op de beurzen. Sommige koersreacties waren totaal buiten proportie. De beteugeling van het privéonderwijs, dat is iets anders. Daar was de marktreactie logisch. Die bedrijven mogen geen winst meer maken. Voor hen is het dus game over.'

Waar staan we nu en wat staat ons nog te wachten?

Gino Delaere: 'Xi is enkele jaren geleden begonnen met het aanpakken van de corruptie. In 2018 legde regelgeving de gamingsector aan banden - wat toen Tencent 45 procent lager duwde. Vervolgens kwam de gezondheidssector aan bod: de prijzen voor veelgebruikte medicijnen werden via openbare aanbestedingen bepaald, in het belang van de bevolking.'

'Vorig jaar werd de fintechsector aangepakt, met het tegenwerken van de beursgang van Ant Group. Er kwam ook regelgeving voor de veiligheid van data, de bescherming van werknemers en het privaat onderwijs. De volgende sectoren in het rijtje zijn waarschijnlijk media en entertainment.'

Waarom gebeurt het nu?

Delaere: 'Het is al vele jaren geleden begonnen, maar twee factoren verklaren de recente versnelling. In de eerste plaats het 20ste partijcongres dat er aan komt. Een tweede element is dat de Chinezen ervan overtuigd zijn dat ze de coronacrisis het best van al hebben aangepakt, met minder zieken en overlijdens en een snel economisch herstel. Dat heeft hun zelfbewustzijn een boost gegeven.'

Liggen ze niet wakker van de zware afstraffing van tal van aandelen?

Delaere: 'Het is niet voor het eerst dat de Chinese beurzen een flinke duik maken. Sinds 2007 is het al de vijfde keer. De communistische machthebbers liggen daar niet van wakker. In tegenstelling tot het Westen zijn de aandelenmarkten voor hen niet prioritair, wel maatschappelijke verbetering. En ze zien sowieso alles op de lange termijn. Ik denk dat de ingrepen van Peking nog enkele maanden zullen duren. Dat kan voor de geduldige belegger potentieel wel heel mooie koopjes opleveren.'

Ik hoop dat China Evergrande failliet laat gaan. Gino Delaere

Het rumoer op de Chinese beurzen is nog groter geworden door de problemen met de vastgoedreus Evergrande. Hoe zal dat aflopen?

Delaere: 'Ik denk, nee, ik hoop dat China Evergrande laat failliet gaan, dat de machthebbers het bedrijf niet redden zoals in het Westen wel het geval zou zijn. Als een bedrijf hoge schulden torst en een businessmodel hanteert dat niet klopt, moet het failliet gaan. Met Evergrande kunnen de Chinezen een voorbeeld stellen.'