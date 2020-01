Chinese obligatiemarkt staat voor internationale doorbraak

Dit jaar opent China zijn financiële markten meer voor buitenlandse instellingen. Analisten zien veel kansen voor Chinese obligaties. Zij krijgen een steviger gewicht in de indexen.

De Chinese obligatiemarkt is met een waarde van 13.500 miljard dollar uitgegroeid tot de tweede grootste ter wereld, na de Amerikaanse. Chinees schuldpapier is goed voor 18 procent van alle uitstaande obligaties. Toch is naar schatting amper 2,5 procent van de lokale obligaties in handen van buitenlandse investeerders. Buitenlandse institutionelen kunnen al sinds 2017 Chinees papier kopen via het systeem Bond Connect, maar pas dit jaar komt er volgens analisten een echte doorbraak omdat buitenlandse instellingen er zonder partner actief mogen worden, en Chinese obligaties in renminbi in de internationale obligatie-indexen tercht komen.

‘Dit zal naar schatting tot een extra kapitaalstroom van 300 miljard dollar per jaar naar Chinese obligaties leiden’, zegt portefeuillemanager Michael Geeroms van KBC Asset Management. ‘De rente op 10-jarige Chinese overheidsobligaties bedraagt meer dan 3 procent. Dat biedt een mooie kans om portefeuilles te diversifiëren en een hogere rente op te pikken.’

259% Schuldgraad De Chinese schulden bedragen 259 procent van het bruto binnenlandse product.

Veel beleggers maken zich echter zorgen over de hoge schulden in het land. ‘De Chinese schuldgraad is met 259 procent van het bruto binnenlandse product (bbp) hoog, maar slechts een minderheid van die schulden zit in obligaties’, nuanceert strateeg Vincent Juvyns van JP Morgan Asset Management. ‘Het gros van de schulden zit in bankkredieten aan gezinnen en bedrijven. Als je alleen naar de schulden kijkt die in obligaties verpakt zitten, kom je aan 100 procent van het bbp. In de VS vertegenwoordigen obligaties 134 procent van het bbp, terwijl de algemene schuldgraad er 249 procent bedraagt.’

Juvyns benadrukt dat niet zozeer de schuldgraad zorgen baart, want die ligt in de lijn met veel westerse landen, maar de snelheid waarmee de schulden zijn toegenomen. In 2007 lag de schuldgraad slechts op 140 procent van het bbp.

Dim sum bonds

De Chinese obligatiemarkt valt uiteen in drie segmenten. De grootste met 13.200 miljard dollar is het schuldpapier in renminbi genoteerd op lokale beurzen. De tweede tak, de obligaties in vreemde munten zoals de dollar en de euro, vertegenwoordigt 126 miljard. De zogeheten ‘dim sum bonds’ in renminbi die in Hongkong noteren, zijn ten slotte goed voor 52 miljard.

Vooral staatspapier en schulden van andere overheidsinstanties zijn voldoende liquide om in te beleggen. ‘De markt voor bedrijfsobligaties heeft nog een lange weg af te leggen vooraleer die attractief wordt voor particuliere beleggers’, benadrukt Juvyns.

Zo zijn er veel vraagtekens wat je kan doen indien een bedrijf in financiële problemen raakt. Een faillissement zoals wij dat kennen, bestaat in China niet. Cijfers over het percentage wanbetalingen zijn er ook niet. Het land boekt wel vooruitgang. Vorig jaar richtte Peking een beurs op voor probleemschulden, met de bedoeling een marktmechanisme te creëren voor het recupereren van centen bij een wanbetaling.

China is gewoon te groot om als belegger te negeren. vincent juvyns strateeg jp morgan am

Ook Juvyns vindt Chinese obligaties aantrekkelijk: ‘De verdere liberalisering van de markt en de inspanningen om meer financiële stabiliteit te creëren, zullen de rendementen op Chinees papier wellicht boven dat van veel andere landen houden. In de eerste plaats is China gewoon te groot om als belegger te negeren. Ten tweede neemt het belang van China in de indexen toe. Tegen eind dit jaar stijgt het gewicht van Chinese obligaties in de veel gevolgde Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index naar 6 procent.’

De JP Morgan-strateeg wijst er ook op dat Chinees schuldpapier de voorbije tien jaar minder volatiel was dan Amerikaans. Door de lage correlatie met andere vastrentende producten, kunnen Chinese obligaties een portefeuille diversifiëren.

Varkensvlees

Goldman Sachs zoekt bankiers Buitenlandse spelers mogen vanaf 1 april vermogensbeheer aanbieden in China zonder een lokale Chinese meerderheidsaandeelhouder. De openstelling van de markt was een belangrijke eis van de VS voor het sluiten van een handelsakkoord.De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs ruikt haar kans, en trekt het belang in het lokale beurshuis Gao Hua Securities op van 33 naar 51 procent. De naam wijzigt in Goldman Sachs China. Goldman gaat honderden extra zakenbankiers en private bankers inhuren, en zoekt bijkomende kantoren. Ook JP Morgan en UBS zijn sterk in China aanwezig.

Toch kan er op korte termijn druk komen op Chinees staatspapier. ‘De inflatie ligt er momenteel met 4,5 procent hoger dan de langetermijnrente. Dat is wellicht een tijdelijk fenomeen door de verdubbeling van de prijs van varkensvlees, maar betekent toch een risico. Daarnaast heeft de centrale bank het moeilijk om haar monetaire politiek in de reële rente vertaald te zien’, waarschuwt Juvyns.

Over het muntrisico maken de specialisten zich weinig zorgen. Juvyns: ‘Op lange termijn zien we de renminbi stijgen. Gemeten naar de koopkracht aangepast voor de levensstandaard en de inflatie, is de Chinese munt goedkoop tegenover de dollar. Voorts zal de opname van de renminbi in de speciale trekkingsrechten van het IMF en de opname van Chinese effecten in de wereldindexen op middellange termijn de munt ondersteunen.’

‘De centrale bank zal naar verwachting blijven inzetten op de vermindering van de schulden, hervormingen en stabiliserende maatregelen. Dat zou de munt moeten ondersteunen’, zegt ook Geeroms.