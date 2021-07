Chinese onderwijsgoeroe is 15 miljard dollar armer

Larry Chen, tot voor kort een van de rijkste mensen ter wereld, is het gros van zijn riante vermogen kwijt. Een strengere regelgeving rond onderwijsbedrijven is de nieuwste kopzorg van de oud-leraar.

Terwijl de meeste mensen het coronajaar zo snel mogelijk willen vergeten, kende Larry Chen een schitterend 2020. Chen is de oprichter en CEO van Gaotu Techedu een online aanbieder van onderwijspakketten. De uitbraak van corona deed leerlingen massaal verplicht thuisblijven, waardoor de vraag naar de diensten van Gaotu een hoge vlucht kende. Een en ander leidde in januari 2021 tot een piekkoers voor Gaotu en een persoonlijk vermogen van Chen van ruim 15 miljard dollar. Chen bezit nog 44 procent van de aandelen. Gaotu trok in juni 2019 naar Wall Street, toen nog onder de naam GSX.

Spiegelbeeld

2021 is voor het aandeel en voor het lot van Chen het spiegelbeeld van 2020. Dat China corona onder controle heeft en alle leerlingen weer fysiek naar de klas kunnen, is nog het minste van zijn zorgen. Zaterdag maakte Peking grondige hervormingen bekend voor private aanbieders van onderwijs. Volgens Peking is de onderwijssector 'gekaapt door kapitaal'. Het komt erop neer dat de onderwijsbedrijven geen winst meer mogen maken en dat ze geen kapitaal meer mogen ophalen. 'Het worstcasescenario is realiteit geworden. Eigenlijk zijn deze aandelen niet-investeerbaar geworden', zegt JPMorgan.

'We gaan meer informatie vragen aan de overheid en ons in regel stellen', zei Gaotu Techedu in een persbericht. Op Wall Street noteert Gaotu maandag een uur na de opening zowat 17 procent lager, na een klap van 63 procent vrijdag toen geruchten over een hervorming de kop opstaken. Op de beurzen van China en Hongkong gingen ook andere aanbieders van onderwijsdiensten onderuit.

De daling van de Chinese CSI300-index met ruim 3 procent maandag verraadt een onrust die veel breder gaat dan de onderwijssector. 'Ik zie duidelijk paniekverkopen. Beleggers prijzen de mogelijkheid in van een strengere regulering van alle sectoren die de voorbije jaren fors zijn gegroeid', zegt Castor Pang, hoofd research van Core Pacific Yamaichi aan Bloomberg. Eerder richtte Peking onder meer zijn pijlen op fintechbedrijven. Prosus , de grootaandeelhouder van de e-commercereus Tencent, gaat in Amsterdam tot 10 procent onderuit.

SEC

Voor Chen is de Chinese overheidstussenkomst maar een van de vele issues in 2021. Een belangrijke aandeelhouder, Archegos Capital Management van Bill Hwang, implodeerde, waardoor Archegos grote pakketten aandelen op de markt gooide. Verschillende shorters, onder wie de bekende Carson Block, stellen zich vragen bij het businessmodel van Gaotu. Last but not least heeft de Amerikaanse beurswaakhond Securities & Exchange Commission (SEC) een onderzoek ingesteld. De aandacht van de SEC werd getriggerd door een dozijn researchrapporten die de omzetcijfers in vraag stelden.

Bij de gehavende beurskoers is Chen volgens een berekening van Bloomberg nog 235 miljoen dollar waard. Dat is ruim 98 procent of 15 miljard dollar minder dan in januari. In vergelijking met zijn verleden blijft het wel een indrukwekkend parcours. Chen komt uit een klein, arm dorp uit China. In 1999 was hij nog een gewone leraar in de middelbare school. Daarna maakte hij de overstap naar New Oriental Education, waar hij een blitzcarriĆØre maakte en het schopte tot topman. In 2014 besloot hij een nieuwe rivaal voor New Oriental uit de grond te stampen. Ook New Oriental tuimelde maandag op de beurs van Hongkong met 47 procent.