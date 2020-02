Chinese stimulus stelt Wall Street gerust

De Amerikaanse beurzen stijgen voor de tweede dag op rij. De steunmaatregelen van de Chinese overheid winnen het van de virusvrees. Tesla drukt opnieuw het gaspedaal in, wat de koers even boven 900 dollar stuwde.

China pompte maandag en dinsdag 1.700 miljard yuan (220 miljard euro) in het financieel systeem. Daardoor maakten de Chinese beurzen hun zware verliezen van maandag voor een stukje goed. De stimulus doet ook de gemoederen bedaren. De vrees dat het coronavirus en de strenge maatregelen om de epidemie in te dijken op de groei van de wereldeconomie zullen wegen, verdwijnt wat naar de achtergrond. Ook al hebben diverse economen hun groeiverwachtingen verlaagd.

Omstreeks 16.40 uur wint de Dow Jones 1,6 procent en dikt de S&P500 1,55 procent aan. Voor de Nasdaq Composite is er 1,4 procent winst.

Aan de race van Tesla komt voorlopig geen einde. De constructeur van elektrische auto’s schoot maandag al 20 procent hoger nadat batterijenfabrikant Panasonic, een toeleveraar aan Tesla, meldde dat die activiteit winstgevend is geworden. Tesla maakte vorige week ook sterke kwartaalcijfers bekend, zowel wat productie als winst betreft. Het aandeel vliegt nog eens 12,4 procent hoger en was even meer dan 900 dollar waard. Sinds begin dit jaar is de waarde van het bedrijf van Elon Musk meer dan verdubbeld.

Een andere sterke stijger is Ralph Lauren . De Amerikaanse kledingproducent zag in het derde kwartaal van het boekjaar 2019/20 de vergelijkbare verkoop met 2 procent toenemen. Dat is meer dan dubbel wat analisten gemiddeld hadden verwacht, met name 0,8 procent groei. In de thuismarkt Noord-Amerika was er zelfs 4 procent groei bij eenzelfde aantal winkels, een teken dat de investeringen om het merk nieuw leven in te blazen vruchten afwerpen. Ook de gezuiverde winst per aandeel kwam hoger uit dan verwacht. Ralph Lauren veert 10,9 procent op.