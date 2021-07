Chinese techwaarden trekken rem aan in New York

Het hoofdkwartier van Alibaba in Peking

De Amerikaanse beurzen blijven bijna stabiel. Chinese technologiebedrijven met een notering in New York gaan lager nadat Peking maatregelen tegen online-onderwijsbedrijven aankondigde.

De Amerikaanse indexen laten de recente recordstanden even achter zich. De beurzen hebben een drukke resultatenweek voor de boeg en bovendien een rentevergadering van de Federal Reserve. Beleggers zullen op de loer liggen voor signalen over wanneer de centrale bank haar beleid gaat verstrakken.

China weegt ook op het sentiment. De Volksrepubliek kondigde vorige week strengere regelgeving aan voor bedrijven die zich bezighouden met online onderwijs. Het is de zoveelste maatregel van Peking tegen technologiebedrijven. De e-commercereus Alibaba laat in New York 6 procent liggen. De zoekmachine Baidu verliest 4,4 procent.

Omstreeks 17.15 uur verliest de Dow Jones 0,1 procent en blijft de S&P500 bijna stabiel. De Nasdaq Composite blijft eveneens rond zijn slotstand van vrijdag hangen.

Uitkijken naar Tesla

Na een zwakke tiendaagse wint Zoom Video 2,6 procent. Eveneens vooraan op Nasdaq staat Tesla dat 2,4 procent vooruitgaat. Nabeurs maakt Tesla de resultaten over het tweede kwartaal bekend en in afwachting gaat het aandeel 1,5 procent hoger. Eerder deze maand maakte de bouwer van elektrische auto’s al bekend in het tweede kwartaal 201.250 wagens te hebben geleverd, iets minder dan verwacht (207.000), maar het wel hoogste kwartaalcijfer ooit.

Het jaar 2020 was het eerste volledige jaar waarin Tesla winstgevend was. Verwacht wordt dat de trend zich in het tweede kwartaal heeft doorgezet. Analisten rekenen op een winst per aandeel van 0,99 dollar, meer dan dubbel zoveel als een jaar eerder (0,44 dollar).

Dungeons & Dragons

Hasbro dartelt 10,8 procent hoger. De speelgoedfabrikant, bekend van het gezelschapsspel Monopoly, zag de omzet in het op 27 juni besloten tweede kwartaal met 54 procent stijgen tot 1,32 miljard dollar. Analisten hadden slechts op 1,16 miljard dollar gerekend.

Hasbro profiteerde van een sterke vraag naar het fantasykaartenspel Dungeons & Dragons en de film- en tv-productietak kende weer groei na vorig jaar nagenoeg te hebben stilgelegen door de coronapandemie.

De gezuiverde winst per aandeel kwam uit op 1,05 dollar, meer dan dubbel zoveel als verwacht (48 cent).

Rechtszaak

De megafusie tussen de verzekeringsmakelaars AON en Willis Towers Watson is van de baan. Uit de combinatie zou een nieuwe nummer 1 zijn ontstaan, die nog groter was dan de verzekeringsmakelaar Marsh & Mc Lennan.

De megafusie had al groen licht gekregen van de Europese Commissie - onder voorwaarden - en van mededingingsautoriteiten in veel andere landen, maar het Amerikaanse ministerie van Justitie lag dwars. Dat zei in juni dat de megafusie tot minder concurrentie en hogere prijzen zou leiden en startte een rechtszaak om de deal tegen te houden.