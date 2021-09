'Chinese vertraging lijkt onvermijdelijk'

De Amerikaanse topeconoom Kenneth Rogoff is bezorgd over een mogelijke crisis in de Chinese vastgoedmarkt. 'Die tekent voor 29 procent van de Chinese economie. Een vertraging op de huizenmarkt zal de groei fors raken, zelfs zonder een financiële crisis.'

Met de Chinese vastgoedreus Evergrande die op omvallen staat, vrezen economen dat de vastgoedmarkt in de Volksrepubliek kan vertragen. Rogoff ziet dat als een groot probleem, want 'de vastgoedmarkt in China is zo groot geworden dat een afkoeling van de huizenmarkt de economie behoorlijk zal schaden'.

Hoe gevaarlijk is Evergrande voor de beurs?

Een vertragende vastgoedmarkt kan de huizenprijzen onder druk zetten, waardoor ook banken in de problemen kunnen komen. Voor banken zijn de Chinese woningen vaak het onderpand voor leningen. Bij een daling van de vastgoedprijzen zakt ook de waarde van dat onderpand. Dat kan het vertrouwen in de banken schaden, waardoor een financiële crisis in China kan ontstaan.

Voetafdruk

Maar volgens Rogoff kan zelfs zonder een kredietcrisis een kwakkelende vastgoedmarkt de economie stevig raken. 'De Chinese vastgoedmarkt is goed voor 29 procent van het Chinese bruto binnenlands product (bbp) (zie grafiek). De economische voetafdruk is zo groot dat het moeilijk voor te stellen is hoe een significante vertraging van de Chinese groei kan worden afgewend, zelfs als de problemen bij de banken onder controle blijven.'

'Wel hebben de Chinese autoriteiten een enorme invloed op de huizenmarkt. In het verleden hebben ze allerhande maatregelen genomen om de markt af te remmen of te stimuleren', zegt de econoom. 'Maar het gaat niet alleen om het stabiliseren van de prijzen. Het land moet ook de productie en de werkgelegenheid die dat met zich meebrengt op peil houden.'

Als voorbeeld van de excessen noemt Rogoff de enorm hoge verhoudingen tussen de prijzen van woningen in grote steden en het inkomen. 'In Peking, Sjanghai, Shenzhen en Guangzhou is de huizenprijs (mediaan) 40 keer groter dan het inkomen (mediaan). In Londen en New York is die verhouding 22 en 12.'