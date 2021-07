Cijferlawine zet Bel20-rally de handrem op

De drukste Bel20-cijferdag van het 'seizoen' in een notendop: beleefd applaus voor sterke cijfers, luid boegeroep voor de minste tegenvaller.

Beleggers leggen de lat voor beursgenoteerd Brussel erg hoog, na de sterkste beursrally sinds 1998 over het eerste halfjaar. Dat is de conclusie van de drukste resultatenochtend van de zomer: vijf Bel20'ers die samen bijna 40 procent van de Brusselse aandelenkorf vertegenwoordigen, gaven beleggers inzage in hun cijfers per 30 juni.

De Bel20 koerst na dit cijfergeweld tegen de Europese trend in 0,3 procent lager op 4.220 punten.

Dat komt vooral door de zwaargewicht AB InBev . De biergigant boekt tegenover de 'pandemische' lente van 2020 wel een sterke groei van de verkoop, maar worstelt tegelijk met oplopende kosten, waardoor de bedrijfswinst onder de verwachting bleef.

De nieuwe CEO Michel Doukeris blijft ook voor heel 2021 op 8 à 12 procent winstgroei rekenen. Impliciet geeft hij dus het signaal dat analisten - die nu al ruim 11 procent groei voorspellen - mogelijk iets te hard van stapel lopen. Het aandeel duikt 5,6 procent lager naar 54,70 euro en is nu alle winst sinds Nieuwjaar kwijt.

Solvay-CEO Ilham Kadri verhoogt wél de jaarprognose, maar de chemiereus oogst daar na een koersrally van 20 procent dit jaar slechts beleefd applaus voor. Het aandeel klimt 1,8 procent naar 116 euro.

UCB presteerde een stuk beter dan verhoopt over de eerste jaarhelft, maar CEO Jean-Christophe Tellier blijft niettemin bij zijn conservatieve jaarprognose. Niet onlogisch: de biofarmaciegroep heeft veel producten in de laatste (en duurste) klinische testfase en krikt in de aanloop naar de lancering van verschillende nieuwe middelen de marketinguitgaven stevig op. Daarom, ook hier beleefd applaus.

'De meevaller over het eerste halfjaar zat vooral bij de verkopen voor Keppra in Japan. En dat epilepsiemiddel verliest in het vierde kwartaal op die markt de patentbescherming', tempert het beurshuis Kepler Cheuvreux het enthousiasme.