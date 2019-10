Codewoord 'ADAS' zet D'Ieteren op record

De holding D'Ieteren heeft dit jaar haar diesel voor een turbo geruild. De reden? De vele biepjes in uw wagen.

Na de mindere dag op maandag zetten de Europese beurzen hun remonte van eind vorige week schoorvoetend voort. Bij voorzichtig opflakkerende brexithoop trekt de Bel20 een bescheiden 0,1 procent hoger op 3.717 punten.

De opvallendste actie situeert zich buiten de beursbarometer. D'Ieteren koerst 2 procent hoger op 50,70 euro, de hoogste koers ooit en een winst van 54 procent sinds nieuwjaar. Degroof Petercam verhoogt het koersdoel van 54 naar 63 euro, het advies blijft logischerwijs 'kopen'.

Als belangrijkste factor verwijst analiste Nathalie Debruyne naar autobeglazingsdochter Belron (Carglass) en vooral het letterwoord ADAS, waar u in dit weekboek meer over kunt lezen. Kort samengevat: ADAS staat voor Advanced Driver Assistance System. Op een moderne voorruit staat een woud van sensoren geplakt, omdat niemand nog kan parkeren zonder biepjes en je geen millimeter van je rijstrook kunt afwijken zonder dat je auto je waarschuwt. Bij elke vervanging van de voorruit moeten die sensoren opnieuw ‘gekalibreerd’ worden. En rinkelt de kassa bij Belron: alleen al in de eerste jaarhelft telde Belron 402.000 kalibraties, 120 procent meer dan een jaar eerder en bijna evenveel als de 404.000 over heel 2018.

'ADAS is een belangrijke groeimotor, zowel voor organische groei als voor hogere winstmarges', stelt Debruyne. 'We verhogen niet alleen onze ramingen van het aantal kalibratiejobs dit jaar met 15 à 20 procent, maar schatten de winstmarge op elke job op basis van nader onderzoek op meer dan 50 procent.'

Globaal verhoogt de analiste haar raming voor de winstbijdrage van Belron in 2019 met 16,5 procent, voor de daaropvolgende drie jaar stijgt de winstbijdrage zelfs met 37 procent. 'Tegen 8,4 keer de geraamde winst voor 2020 is het aandeel D'Ieteren nog altijd aantrekkelijk, met een korting van meer dan 40 procent op de intrinsieke waarde', concludeert Debruyne.

Umicore noteert 2,1 procent lager op 35,51 euro en zet zo een rem op de Bel20. De scherpe remonte van de materialengroep sinds de winstwaarschuwing in april kan duidelijk niet iedereen overtuigen. Volgens het overzicht van de shortsellers bij beurswaakhond FSMA telt Umicore intussen al vijf shorters.

Blackrock is er eind vorige week bij gekomen, bovenop AQR Capital Management, Merian Global Investors, Lone Pine Capital en Capital Fund Management. Samen hebben ze intussen 3,79 proccent van de aandelen geshort. Daarmee is Umicore het aandeel met de meeste shorters, maar niet het meest geshorte aandeel: dat is Ontex, met 5,3 procent van het kapitaal.

Opportunistisch

De IT-dienstengroep Econocom heeft de voorbije week voor 1,37 miljoen eigen aandelen gekocht tegen een gemiddelde prijs van 2,26 euro per stuk. De week daarvoor was er ook al een inkoop van 120.776 eigen aandelen tegen 2,16 euro per aandeel. Gecombineerd met vorige inkopen, bezit Econocom nu 7,43 procent van zichzelf.

In mei kreeg Econocom de toelating op de aandeelhoudersvergadering om 20 procent van de uitstaande aandelen in te kopen over de komende vijf jaar. Sindsdien ging het aandeel hard onderuit, na een halfjaarrapport dat lang niet iedereen kon overtuigen.

'We zien dit niet als structurele aandeleninkopen, maar eerder als opportunistische inkopen. En dat heeft zeker zin gezien de beurskoers', zegt analist Thomas Couvreur van KBC Securities. Hij hanteert een koopadvies en een koersdoel van 3,9 euro, goed voor een opwaarts potentieel van 70 procent.

Econocom gaat 2,5 procent hoger naar 2,36 euro, nog altijd een vijfde onder het peil van begin dit jaar.

'Opportunistisch'. Zo omschreef CEO Jef Colruyt op de jaarvergadering in september de strategie voor de inkoop van eigen aandelen bij Colruyt . Met andere woorden: bij een lage beurskoers. heeft op een buitengewone aandeelhoudersvergadering de toelating gekregen om voor vijf jaar tot 27,6 miljoen aandelen te kopen. Dat is een vijfde van het aantal uitstaande aandelen, 138 miljoen.

De inkopen verschillen van het intussen volledig uitgevoerde 'structurele' inkoopprogramma van de voorbije twee jaar, waarmee de supermarktketen sinds oktober 2017 voor 350 miljoen euro 7,87 miljoen stukken inkocht en vernietigde. Die inkopen vormden temidden een vaak zeer kritisch analistenheir een stevige bodembeschermer. Die bodem viel even weg toen het aandeel na teleurstellende halfjaarcijfers de grootste klap ooit kreeg, wat meteen ruimte laat voor 'opportunistische' inkopen.