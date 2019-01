Colruyt niet uitgenodigd op nieuwjaarsfeestje Brusselse beurs

De Europese nieuwjaarsrally duurt voort. Alleen Colruyt staat op de pechstrook. Het zoveelste verkoopadvies is er te veel aan.

De Europese beurzen zetten hun stevige nieuwjaarsrally voort. Beleggers zijn in hun nopjes nu centraal bankiers duidelijk niet gehaast zijn om het beleid (verder) te verstrakken.

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell trapt het jaar af met de verrassende boodschap dat hij 'aandachtig naar de markten luistert'. Dat interpreteerde een leger Fed-watchers als een signaal dat de Amerikaanse centrale bank het na negen renteverhogingen sinds eind 2015 even welletjes vindt en misschien zelfs geen verdere renteverhogingen meer zal doorvoeren.

En bij de Europese Centrale Bank is de boodschap dat de eerste renteverhoging sinds begin 2011 niet voor morgen (en misschien zelfs helemaal niet voor 2019) zal zijn, nu de economie weer tot stilstand is gekomen.

De Bel20 gaat in lijn met de Europese trend 1 procent hoger naar 3.493 punten en gaat zo behoudens dramatische plotwending ook de vierde beursweek van 2019 met winst afsluiten. Enige uitzondering is Colruyt , dat 0,3 procent afbrokkelt naar 62,22 euro.

Citi verlaagt de rating voor de supermarktketen van 'houden' naar 'verkopen', al stijgt het koersdoel wel van 48 naar 55 euro.

Colruyt verdient volgens de analisten een hoge waardering tegenover zijn sectorgenoten. Maar nadat het defensieve aandeel 43 procent steeg in een zeer zwak beursjaar 2018, is het welletjes geweest. 'De waardering is té hoog opgelopen.'

Citi erkent wel dat het bedrijf recent oerdegelijke omzetgroei en een gelijkaardige evolutie van de winstmarges kon voorleggen. De prognoses voor het hele (gebroken) boekjaar gaan vandaag dan ook hoger, in het rekenmodel van de analisten.

Het is het veertiende verkoopadvies, volgens een rangschikking die dataleverancier Bloomberg bijhoudt. Ook tijdens de klim van de beurskoers tijdens 2018 vormden de sceptici de overgrote meerderheid, zonder grote impact op de beurskoers. Dit mede omdat Colruyt zelf een bodembeschermer onder zijn koers legt, door in bulk eigen aandelen te kopen.

IBA spurt 6,1 procent hoger naar 11,57 euro. De dreun die het aandeel van de Waalse wereldmarktleider in protontherapiecentra donderdagochtend kreeg, is zo bijna voltooid verleden tijd. Het bedrijf ging donderdagavond in de verdediging, nadat de gezondheidsraad van de Belgische overheid zijn twijfels uitte over de efficiëntie van de gerichte kankerbehandeling, vergeleken met klassieke radiobestraling.

Orange Belgium sloft 0,2 procent hoger naar 16,78. CEO Michael Trabbbia kondigt in een video aan dat het bedrijf deze zomer met een internet-only pakket komt. Daarnaast belooft de telecomoperator de prijzen van geen enkel abonnement te verhogen.

In mei 2018 kondigde het bedrijf al aan een dergelijk 'kabelknipperspakket' te komen, maar de telecommer had op dat moment nog geen groen licht van de toezichthouder. 'Nieuw is voor ons de tijdslijn', merkt KBC Securities-analist Ruben Devos op. Hij geeft aan dat de initiële verwachting de eerste jaarhelft van 2019 was, potentieel zelfs al vanaf februari. Dat blijkt te optimistisch, aangezien Trabbia in de video over 'pre-orders vanaf de zomer' spreekt. Tweede halfjaar dus.

'Orange Belgium lijkt te wachten tot de regelgever de nieuwe groothandelstarieven voor netwerktoegang vastgelegd heeft', stelt Devos. Volgens hem lijkt er voor Orange Belgium marge te zijn om met een prijs aan te bieden die duidelijk onder de huidige aanbiedingen voor kabelknippers ligt.