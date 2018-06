Commerzbank wil robotten analistenrapporten laten schrijven

Met AI wil Commerzbank de researchkosten drukken in het Mifid II tijdperk. Mifid II verplicht vermogensbeheerders om te betalen voor research. De regel zet de inkomsten van researchhuizen onder druk.

‘De huidige technologie maakt het mogelijk om bij een reactie op kwartaalresultaten 75 procent van een menselijke analist te vervangen door een robot’, zegt R&D-verantwoordelijke Michael Spitz van Commerzbank aan Financial Times. Het project zit nog in een vroeg stadium en het kan nog jaren duren vooraleer Commerzbank-klanten rapporten krijgen van een machine, benadrukt Spitz.

De eerste, snelle reactie op bedrijfsresultaten is één zaak, een reactie op meer abstracte ad hoc zaken, is een andere zaak. ‘We hebben op dit moment niet het gevoel dat we een analist volledig kunnen vervangen door een machine.’ Dat laatste zou ook niet mogelijk zijn met de enige regelgeving.