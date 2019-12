'Conflict tussen VS en China sleept nog decennia aan'

Een containerschip in de haven van Los Angeles, de drukste Amerikaanse containerhaven. Het handelsconflict heeft de relatie tussen de VS en China voor decennia verzuurd, denkt Gino Delaere van Econopolis.

Trump heeft een handelsoorlog met China gestart, maar zal die niet eindigen. Het conflict tussen de twee grootmachten zal nog decennia aanslepen, zegt groeimarktenspecialist Gino Delaere van Econopolis.

We ontmoeten Delaere daags nadat president Trump de in de Senaat opgestelde wet ondertekende die de protesten in Hongkong steunt. China reageerde verbolgen en beloofde ‘stevige tegenmaatregelen’. De hoop dat er op korte termijn een basishandelsakkoord uit de bus komt, lijkt weer vervlogen.

Maar eigenlijk is het een spel van twee rationele, erg berekende staatsleiders: Donald Trump die te allen prijze wil herverkozen worden en Xi Jinping die met een groeivertraging krijgt af te rekenen in een land dat torenhoge ambities heeft.

‘De VS en China zijn te groot om elkaar te negeren. Ze zullen een manier zoeken om vreedzaam samen te werken, maar beste maatjes zullen ze nooit meer worden’, voorspelt Delaere. Trump gaat heel heftig tekeer. Voor de Chinezen is daardoor een point of no return bereikt. ‘Het conflict zal niet verdwijnen, ik zie het nog decennia aanhouden. We moeten ermee leren leven.’

Zelfvoorzienend

Delaere gaat voor vermogensbeheerder Econopolis al enkele jaren op zoek naar investeringsopportuniteiten in de groeimarkten. Hij doet dat vanuit Singapore, wat hem ook een uitstekend zicht biedt op China.

Hij wijst erop dat er in China een strekking is die Trump het liefst zou herverkozen zien. Met zijn beleid duwt de Amerikaanse president immers de rest van de wereld in de armen van China. ‘De Verenigde Staten zijn een onbetrouwbare handelspartner geworden. Dat versnelt de zelfvoorzieningsdrang van China en leidt tot de vorming van een Aziatische blok.’

Hij verwacht dat China over 10 tot 15 jaar ook op technologisch vlak zelfvoorzienend zal zijn en bijvoorbeeld voor onderdelen de VS niet meer zal nodig hebben. ‘De VS zijn aardig op weg om zich internationaal te isoleren. Vroeg of laat zal dat als boemerang terugkeren.’

Krachtig

Intussen zijn er steeds meer groeilanden – te beginnen met Vietnam – die van de handelsoorlog profiteren omdat Amerikaanse bedrijven hun productie uit China weghalen. Diverse signalen wijzen er echter op dat de groeimarkten ook meer algemeen voor een opwaartse periode staan.

Het is nu al het negende jaar dat hun beursprestaties achterblijven op die van de mature markten. Vermits vorige cycli voor de groeimarkten doorgaans 5 à 10 jaar duurden, is er dus een omslag op komst, denkt Delaere.

Andere elementen die dat onderbouwen zijn de sterke ondervertegenwoordiging van de groeimarkten in de gemiddelde beleggingsportefeuille, de interessante waarderingen, de sterke economische groei in die landen, positieve voorlopende indicatoren, het wereldwijd gesynchroniseerd soepel monetair beleid en een mogelijke verzwakking van de Amerikaanse dollar.

Koffie en premiumauto’s Twee Chinese bedrijven die de Antwerpse vermogensbeheerder in het oog houdt zijn Luckin Coffee en Geely. De koffieshopketen Luckin Coffee heeft op tien maanden tijd in de Volksrepubliek een even groot netwerk uitgebouwd als Starbucks op tien jaar en het eindpunt is nog niet in zicht. Het businessmodel is echter totaal verschillend: speelt bij Starbucks life style een grote rol, dan draait bij Luckin Coffee alles rond de app. Een app waarmee je zowel bestelt als betaalt. De shops zelf zijn sober ingericht en draaien met een minimale bemanning. ‘We kijken uit of dit model levensvatbaar is’, zegt Delaere. Geely kennen wij vooral als het moederbedrijf van Volvo Cars, maar het heeft met Lynk & Co sinds 2016 ook een eigen premiummerk met grote ambities. Technologisch kan Lynk steunen op Volvo. Begin dit jaar kocht Geely designer Wayne Burgess weg bij Jaguar om hem aan het hoofd te plaatsen van een honderkoppig team.

‘Ieder op zich zijn al deze elementen onvoldoende om de groeimarkten te doen opveren, samen kunnen ze wel krachtig zijn. Zeker als er een basishandelsakkoord uit de bus komt’, meent de Econopolis-man. Een akkoord dat Trump op het gepaste tijdstip zal nodig hebben om de beurzen nog hoger te jagen – en aldus zijn herverkiezing veilig te stellen.

Mediatek

Te midden die positieve vooruitzichten blijft voor groeimarktenbeleggers selectiviteit een must, beklemtoont Delaere. ‘Wij blijven een high-conviction investeerder. Ons aandelenfonds bevat een 40-tal namen, waarbij we focussen op ‘global challengers’ die de ambitie hebben om door te groeien tot ‘global leaders’. Binnen die categorie van ‘global challengers’ zien we drie grote groepen: ‘early movers’ zoals Samsung Electronics, ‘fast followers’ zoals Tencent en ‘up-and-comers’ zoals Anta Sports.'

Mooie opportuniteiten vindt Econopolis onder meer in de gaming-industrie met de Zuid-Koreaanse spelletjesmaker NCSoft en het Chinese internetplatform Tencent. Onder het thema innovatie prijken grote namen als de Chinese e-commercereus Alibaba of het Russische Yandex.

Een nieuwkomer in deze categorie in de portefeuille van Econopolis is de Taiwanese chipontwerper Mediatek. ‘Mediatek is onze play voor 5G’, licht Delaere toe. ‘Ze hebben 4G grotendeels gemist, maar hebben zich herbrond en lopen nu zelfs voor. Ze leveren onder andere aan alle belangrijke producenten van Chinese smartphones en telecomoperatoren. Dat betekent dure prijzen en hoge marges.’