Connect sluit beurscarrière af met sterke resultaten

De jaarcijfers leren dat grootaandeelhouder Huub Baren de IT-onderaannemer tegen exact 10 keer de winst van de beurs hoopt te halen.

Connect kan in schoonheid afscheid nemen van het Brussels koersenbord. De onderaannemer van de IT-sector vertaalde de uitbreiding van de fabrieken in Roemenië en Tsjechië vorig jaar in een omzetstijging van 20 procent naar 150 miljoen euro.

Ondanks een dubbele schaarste, de extreem krappe arbeidsmarkt in Centraal-Europa en de schaarste op de componentenmarkt, zette die groei een hefboom lager op de resultatenrekening. De bedrijfswinst verdubbelde ruim naar 5,56 miljoen euro. Netto was er een ruime verdubbeling naar 4,4 miljoen euro of 0,16 euro per aandeel.

Dat laatste cijfer betekent ook dat grootaandeelhouder Huub Baren tegen exact 10 keer de winst Connect van de beurs hoopt te halen. Baren kondigde reeds begin oktober aan de minderheidsaandeelhouders te willen uitkopen tegen 1,60 euro per aandeel, toen een premie van 40 procent op de beurskoers. Baren had eerder al via beursinkopen zijn belang stevig verhoogd.