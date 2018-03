Coöperant moet fiscale vrijstelling op dividend zelf vragen

Het Zomerakkoord breidt de fiscale vrijstelling ui t naar alle dividenden en verhoogt het vrijgestelde bedrag in 2018 naar 640 euro. De regering wil met die maatregel investeringen in de reële economie stimuleren. De vrijstelling wordt toegekend via de belastingaangifte .

Het gevolg is dat coöperatieve vennootschappen voortaan roerende voorheffing innen aan de bron. Beleggers die in 2018 dividenden ontvangen kunnen via de belastingaangifte van 2019 de roerende voorheffing op dividenden tot 640 euro terugvorderen. Ze recupereren 30 procent van maximaal 640 euro of 192 euro.