Corona doet vooral rijke Belgen meer sparen

Niet verwonderlijk

'Die vaststelling is niet zo verwonderlijk', zegt ING-econome Charlotte de Montpellier. 'De stijging van de werkloosheid en de daling van het inkomen deden zich vooral voor in de sectoren met de laagste lonen. Bovendien hebben mensen met een lager loon de neiging een groter deel van hun inkomen te consumeren en is die consumptie gericht op uitgaven die moeilijker te schrappen zijn.'

Het bedrag op spaar- en zichtrekeningen en in cash is voor het eerst groter dan 100 procent van het bbp.

Het verse spaargeld werd vooral geparkeerd op bankrekeningen. Het bedrag op spaar- en zichtrekeningen en in cash is voor het eerst groter dan 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en bedraagt 464 miljard. Maar ook de interesse voor beleggen stijgt fors. De Belgen kochten in de eerste negen maanden voor 5,8 miljard euro beursgenoteerde aandelen. Dat is het hoogste bedrag sinds eind 2009.