Corona en stimulus Fed verzwakken dollar

Een winkel in Santa Monica in Californië probeert klanten te lokken met een bord dat duidelijk maakt dat de zaak open is.

De Amerikaanse dollar is de jongste weken gedaald tegenover de euro en andere valuta's. Wat is er aan de hand en wat zijn de gevolgen?

De euro is deze week voor het eerst in twee jaar boven 1,17 dollar gestegen. Die koersstijging weerspiegelt veeleer de verzwakking van de dollar dan de sterkte van de eenheidsmunt, zeggen veel economen.

Waarom staat de dollar onder druk?

Economen zien meerdere redenen. De jongste dagen is de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in de VS een belangrijke oorzaak. 'Ondanks de recente stijging in Europa is de besmettingsgraad in de VS veel hoger', zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. 'Dat heeft een negatieve impact op de Amerikaanse economie. De consumptie in de VS stagneert sinds de tweede helft van juni.' Meerdere staten hebben beperkende maatregelen (her)ingevoerd om de verspreiding van het virus te stoppen.

Ondanks de recente stijging in Europa is de besmettingsgraad in de VS veel hoger. Peter Vanden Houte Hoofdeconoom ING België

Ook het geldbeleid van de Amerikaanse centrale bank (Fed) speelt een rol. Vanden Houte: 'Bij het begin van de coronacrisis leidde de vlucht naar veiligheid tot een stijging van de dollar. De Fed gaf keihard tegengas door massaal dollars bij te creëren, waardoor de dollar begon te dalen.' KBC-econoom Tom Simonts onderstreept dat de Fed 'alle sluizen openzette'. 'Daardoor is het renteverschil tussen de VS en Europa gedaald en is er kapitaal van de VS naar Europa gevloeid.' De Fed vergadert woensdag, maar er worden geen nieuwe maatregelen verwacht.

Ten slotte heeft het akkoord over een Europees herstelfonds de euro een duw in de rug gegeven. 'Voor het eerst is er in Europa een geloofwaardig eengemaakt front tegen corona', zegt Simonts. De Europese regeringsleiders bereikten vorige week een compromis over een herstelfonds van 750 miljard euo. Vooral de landen die het zwaarst zijn getroffen door de crisis krijgen subsidies en goedkope leningen uit het fonds.

Blijft de euro stijgen?

Op korte termijn hangt veel af van het Amerikaans Congres, dat onderhandelt over een verlenging van sommige steunmaatregelen. 'Eind juli valt de speciale wekelijkse premie van 600 dollar voor werklozen weg', zegt Vanden Houte. 'Zonder verlenging krijgt de consumptie een klap.' Dat zou slecht nieuws zijn voor de dollar. Wellicht wordt de premie verlengd maar ook verlaagd. Onderzoek toont aan dat veel werklozen dankzij de premie een hoger inkomen hebben dan voor de crisis, toen ze een baan hadden.

Voor het eerst is er in Europa een geloofwaardig eengemaakt front tegen corona. Tom Simonts Econoom KBC

ING verwacht dat de euro stijgt naar 1,20 dollar tegen eind dit jaar. Vanden Houte: 'De vermoedelijke vervanging van het stimulusplan zal de daling van de dollar wellicht afremmen.' KBC voorspelt dat de euro de komende maanden ongeveer stabiel blijft. 'Wij denken dat de dollar meer dan genoeg is gedaald.'

Wat zijn de voor- en nadelen van de sterkere euro?

Een positief gevolg van een sterkere euro en zwakkere dollar is dat de invoer goedkoper wordt. De prijs van onder meer grondstoffen, zoals olie, wordt uitgedrukt in dollar. Een stijging van de eenheidsmunt maakt het ook goedkoper om te reizen naar een land buiten de eurozone. Maar door de coronacrisis is het bijna onmogelijk om de Europese Unie te verlaten.