Corona zet beurzen op grootste weekverlies sinds 2008

6.000 miljard dollar beurswaarde verdampt in amper één week. Het coronavirus bezorgde de beurzen een horrorweek zoals in 2008.

Het is nooit goed als een vergelijking met de financiële crisis van 2008 zich opdringt, maar deze week was er geen ontkomen aan. De snelle verspreiding van het coronavirus bezorgde de beurzen dagelijkse mokerslagen van 3 à 4 procent, en donderdag zelfs van 5 procent voor de Brusselse Bel20-index.

Met een verlies van goed 10 procent beleefden de wereldbeurzen de slechtste week sinds 2008. Voor de Europese luchtvaart- en toerismeaandelen was het weekverlies van 18 procent het grootste sinds de aanslagen van 11 september 2001. Niet toevallig zijn dat de aandelen die samen met die van de fabrikanten van luxegoederen het directst getroffen worden door de terugval van de vraag als gevolg van het virus en de maatregelen om het in te dijken. In Japan verloor de beurs vrijdag nog eens 3,7 procent te midden van de vrees dat de Olympische Spelen in Tokio in gevaar komen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Voor de Bel20 komt een berenmarkt - een daling met 20 procent tegenover de vorige piek - gevaarlijk dichtbij. Over de voorbije negen handelsdagen gaf de Brusselse sterindex al 17 procent prijs. Een correctie van 10 procent is al een feit, ook in de VS, waar de S&P500 de snelste daling ooit liet optekenen.

De kans dat de koersen verder afglijden is reëel, waarschuwen experts. ‘Schokken als deze hebben de neiging veel langer te wegen op de bedrijfswinsten en de economie dan velen denken. Weersta aan de lage koersen om al te kopen’, signaleert Mohamed El-Erian, een beursstrateeg van de verzekeraar Allianz. Steeds meer bedrijven zijn gedwongen hun prognoses te verlagen ten gevolge van het virus, zoals onder meer Microsoft, AB InBev en Solvay deze week deden.

De forse beleggersreactie wijt ING België-hoofdeconoom Peter Vanden Houte aan het feit dat de beurs was vooruitgelopen op de groei van de economie en de bedrijfswinsten. 'Als iedereen zo optimistisch is en stevig belegd is in risicovolle activa als aandelen, is er niet veel nodig om iedereen naar de uitgang te doen lopen.' Hij verwacht dat de beurzen pas herstellen als er een signaal komt dat het virus onder controle is.

Vrijdag kwam boven op het coronavirus ook nog het nieuws dat het conflict tussen Turkije en Rusland escaleert nadat bij een Russisch bombardement in Syrië meer dan 30 Turkse soldaten omkwamen. Rusland stuurt fregatten naar de Syrische kust. Turkije dreigt ermee Syrische vluchtelingen door te laten op hun weg naar Europa.