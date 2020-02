'Coronacorrectie van 10 procent is perfect normaal'

De Europese beurzen diepten woensdag hun verliezen uit tot ruim 10 procent in zeven handelsdagen. Wie zijn aandelen nu nog verkoopt, is te laat. Maar op de lange termijn zullen de markten herstellen, zeggen strategen.

De Europese beurzen noteren in de late woensdagnamiddag rond het nulpunt, terwijl ze in de ochtend nog ruim 3 procent naar beneden doken. De zuivelreus Danone meldde dat hij door het virus zijn omzetdoelstellingen niet haalt. Solvay zegt dat het virus 25 miljoen euro zal kosten. In de luchtvaart waarschuwde Air France -KLM voor een 'zeer significante' impact, Cathay Pacific zet 25.000 personeelsleden met onbetaald verlof.

Beleggers eisen een hogere risicopremie van aandelen.

'Dat het aantal besmettingen in Italië snel oploopt, doet het risico op een forse daling van het consumenten- en ondernemersvertrouwen in Europa significant toenemen', zegt Mark Haefele, de hoofdstrateeg van UBS Global Wealth Management. 'Als Europa en Noord-Amerika dezelfde drastische maatregelen nemen als China om de verspreiding te voorkomen, kijken we aan tegen een fors lagere economische groei in het eerste halfjaar.'

'Een bijzondere eigenschap van de Italiaanse economie is dat ze sterk verstrengeld is met de wereldwijde toeleveringsketen', stelt KBC. 'Voor de Italiaanse industrie gaat het over 28,1 procent van de export. De belangrijkste toeleveranciers zijn Duitsland, Frankrijk en China. Een zware virusuitbraak in Italië vormt een directe bedreiging voor de twee grootste Europese economieën.'

Hogere risicopremie

Niemand kan de impact van het virus inschatten. Die onzekerheid leidt ertoe dat beleggers een hogere risicopremie van aandelen eisen. Ze willen niet meer dezelfde, hoge waarderingen betalen omdat de zekerheid van de omzet, cashflows, de winst en dividenden wegvalt. Een bijkomende factor is angst. Door de vrees voor grotere verliezen, verkopen beleggers hun aandelen terwijl weinigen aan de koopzijde staan. Bovendien kan in tegenstelling tot bij een gewone recessie het monetair beleid weinig doen tegen een ziekte.

De economische activiteit zou in China weer moeten normaliseren. Mark Haefele Analist bij UBS

Toch is paniek niet nodig, zeggen de meeste specialisten. 'In paniek verkopen is historisch gezien nooit een goede beslissing geweest', zegt Vincent Juvyns, een strateeg van JPMorgan Asset Management. 'Op de korte termijn zal er door het virus een stevige economische impact zijn, maar dat is geen drama. De markten waren na een forse klim rijp voor een correctie. De snelle verspreiding van het virus in Europa is de perfecte aanleiding om te verkopen.'

Correctie

Juvyns wijst erop dat een neergang van 10 procent 'perfect normaal' is op de markten. 'Historisch komt zo’n correctie een, soms meerdere keren per jaar voor. De laatste dateert van eind 2018. Maar je moet naar de langere termijn kijken. Eind 2020 zullen we dit nog niet vergeten zijn, maar zal de impact wellicht grotendeels achter de rug zijn. Zo’n virus gedijt niet in de zomermaanden. De beste strategie is een gediversifieerde portefeuille te hebben met een focus op kwaliteitsaandelen.'

Sommige specialisten zijn ook optimistisch door de bemoedigende signalen uit China. 'Het aantal nieuwe gevallen in China buiten de provincie Hubei is fors gedaald. De economische activiteit zou weer moeten normaliseren', denkt Mark Haefele van UBS. 'We denken dat de impact beperkt blijft tot het eerste kwartaal. Ook Singapore, met 89 besmettingen maar geen doden, demonstreert dat je het virus met de juiste maatregelen snel onder controle krijgt.'