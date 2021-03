Coronakorting achtervolgt holdings

In elke beurscrisis neemt de korting toe waartegen holdings noteren. Tijdens corona was dat niet anders. 'Een koopkans voor langetermijnbeleggers', zegt het beurshuis Degroof Petercam.

De Brusselse beurs telt veel holdings. Ze gelden als een alternatief voor een beleggingsfonds. De meeste holdings zijn net als fondsen erg gediversifieerd, met belangen in uiteenlopende activiteiten. De Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv investeert bijvoorbeeld in 55 bedrijven.

In een maandag gepubliceerd 120 pagina's tellend holdingrapport maken Joren Van Aken en Kris Kippers, analisten van Degroof Petercam, ook een vergelijking met trackers, de beursgenoteerde fondsen die de prestatie van een index schaduwen en dat tegen heel lage kosten. 'De doorsnee operationele kosten van de holdings bedroegen de voorbije vijf jaar gemiddeld 0,5 procent van de intrinsieke waarde', rekende Degroof Petercam voor. Ter vergelijking: de beheerskosten van trackers (genoteerd) zijn 0,44 procent en van indexfondsen (niet-genoteerd) 0,74 procent.

'Holdings kunnen op kostenbasis de vergelijking met passieve fondsen doorstaan', concludeert Degroof Petercam. Onder de Belgische holdings zijn de kosten het laagst bij Brederode, Bois Sauvage en Ackermans (0,1% à 0,3% van de intrinsieke waarde) en het hoogst bij Quest for Growth en Gimv (1,5% à 1,6%). 'Quest for Growth betaalt elk jaar een managementvergoeding van 1 procent aan Capricorn Partners', zegt Degroof Petercam.

Korting of premie

Degroof Petercam gaat bij de opvolging van holdings als volgt te werk. Eerst bepaalt het beurshuis wat de terechte korting/premie is waartegen een holding moet noteren. Dat gebeurt op basis van verschillende parameters: de verhandelbaarheid, communicatie, diversificatie, trackrecord, dividendbeleid, schulden en groeiprofiel. Vervolgens vergelijkt het beurshuis de terechte met de reële korting of premie.

Bois Sauvage, de investeerder in de pralineproducent Neuhaus, en de privak Quest for Growth noteren bijvoorbeeld allebei 29 procent onder de reële waarde van de portefeuille, terwijl Degroof Petercam vindt dat een korting van respectievelijk 22 en 25 procent juister zou zijn. Bijgevolg verhoogde het beurshuis maandag het advies voor Bois Sauvage van 'houden' naar 'kopen'. Ook Quest for Growth, waarvan Degroof Petercam, de opvolging begon, krijgt een koopadvies.