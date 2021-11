'Coronaspaarpot leidt niet tot fors hogere consumptie'

Omdat vooral gezinnen met hoge inkomens tijdens de pandemie meer hebben gespaard, is er weinig kans dat ze dat overschot zullen gebruiken om meer te consumeren. Dat zegt de Nationale Bank.

De coronacrisis heeft ook het komende jaar nog een impact op de consumptie en het sparen van de Belgen. De Nationale Bank onderzoekt in haar economisch tijdschrift hoe het spaargedrag van de gezinnen is geëvolueerd sinds de start van de pandemie en wat we nog mogen verwachten.

De Belgen spaarden in 2020 een recordbedrag, omdat ze hun consumptie-uitgaven met 8 procent verlaagden terwijl de koopkracht dankzij de steunmaatregelen van de overheid licht toenam. Dat we meer spaarden, was vooral 'geforceerd'. 'De sluiting van bepaalde winkels en de onbeschikbaarheid van heel wat diensten hebben bepaalde bestedingen tijdens de coronacrisis heel moeilijk of onmogelijk gemaakt', zegt de Nationale Bank.

De inkomensverliezen waren het grootst voor zelfstandigen, tijdelijk werklozen, jobstudenten en gezinnen met de laagste inkomens. Nationale Bank

Maar niet alle gezinnen hebben meer kunnen sparen, omdat sommige zwaar werden getroffen door de crisis. De inkomensverliezen waren het grootst voor zelfstandigen, tijdelijk werklozen, jobstudenten en gezinnen met de laagste inkomens.

De gezinnen met de laagste inkomens hebben in het tweede kwartaal van 2020 - toen de consumptie het meest daalde - niet meer geld kunnen opzijzetten dan in het eerste kwartaal. De gezinnen met de hoogste inkomens daarentegen rapporteerden de grootste toename van het sparen. Ze zetten gemiddeld 800 euro meer opzij.

Meestverdienende gezinnen

Wat zullen de gezinnen met hoge inkomens met dat geld doen? 'Omdat het spaaroverschot zich vooral bij de meestverdienende huishoudens lijkt te situeren, is de kans klein dat het in de toekomst wordt aangewend om extra te consumeren', zegt de Nationale Bank. 'Die groep heeft typisch een lage marginale consumptiequote.' Dat wil zeggen dat een stijging van het inkomen bij die gezinnen de consumptie slechts licht doet toenemen.

Een groot deel van de extra besparingen vloeide naar minder liquide of meer risicovolle investeringen, zoals aandelen en vastgoed. Nationale Bank

De Nationale Bank voegt eraan toe dat een groot deel van de extra besparingen naar minder liquide of meer risicovolle investeringen is gevloeid. De gezinnen hebben voor grote bedragen aandelen en beleggingsfondsen gekocht en veel geïnvesteerd in vastgoed. Zij zeggen dat ze meer dan de helft van de sinds begin 2020 opgebouwde spaargelden en financiële investeringen willen behouden. Een kleiner deel zal worden gebruikt voor inhaalconsumptie.