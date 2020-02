Coronaspook kleurt beurzen rood

Het omzetalarm van de technologiereus Apple doet beleggers een tweede maal denken over de economische gevolgen van het virus.

De conclusie van het marktmonster - het collectief van alle beleggers - was vorige week nog duidelijk: de economische gevolgen van het coronavirus zullen wel meevallen. Geholpen door die gedachte steeg de Bel20 vorige week tot zijn hoogste niveau in twaalf jaar.

In het positieve coronaverhaal begonnen langzaam al wat scheurtjes te komen. Meerdere bedrijven gaven in hun jaarrapporten aan dat ze last hebben van het virus, omdat de wereldwijde logistieke ketens worden verstoord door de fabriekssluitingen.

Maar toen Apple maandagavond waarschuwde dat de omzetverwachting van drie weken geleden - een kwartaalomzet van 65 miljard dollar - te optimistisch bleek, gingen beleggers een tweede keer nadenken over de (bedrijfs)economische gevolgen van het coronavirus.

Door de virusangst schuift het Belgische sterrenpeloton met 1,1 procent onderuit. De Belgische steraandelen hebben meer last dan het gemiddelde Europese aandeel, dat met 0,6 procent terugvalt. Vooral Barco lijdt onder de angst. Vorige week meldde de technologiegroep in haar jaarrapport dat de vrijetijdsindustrie in China door de quarantainemaatregelen zo goed als stilligt. 'We hoorden van onze klanten dat zeker tot eind februari cinema's en musea gesloten blijven', zei CEO Jan De Witte. Cinema-uitbaters stevenen daardoor af op gederfde inkomsten in het eerste kwartaal. Investeringen lijken op dat moment uit den boze.

Auto's

Een ander aandeel dat de wind van voren krijgt, is Melexis . De chipbakker levert 2,3 procent in. Behalve de omzetwaarschuwing van Apple weegt ook een zwak Europees cijfer op het bedrijf. Dinsdagochtend bleek dat het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens in de Europese Unie met 7,5 procent is teruggevallen.

Dat slechte nieuws over de autosector heeft mogelijk ook een impact op Umicore , dat 3,1 procent lager gaat. De groep maakt kathodematerialen, een cruciaal onderdeel van de batterijen die de snel groeiende vloot elektrische auto's in de wereld zoemend op de weg moeten houden.

In Europa zien we dat autoaandelen slippen. Volkswagen remt met 1,4 procent, BMW met 1,3 procent en Peugeot met 1,9 procent. De grootste deuk is voor Renault , dat 4,7 procent lager gaat.