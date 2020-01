Coronavirus duwt beurzen stevig in het rood

In een meubelwinkel in Hongkong dragen de meeste bezoekers uit voorzorg een mondmasker.

Beleggers zijn volledig in de greep van het coronavirus. Ze verkopen aandelen en zoeken hun heil in obligaties en goud.

Beleggers geloven steeds minder dat het coronavirus enkel 'een probleem is in China', zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het vorige week omschreef. Wereldwijd zijn er reeds 2.800 mensen getroffen en in China zijn er 81 mensen (vrijdag nog 25) aan de ziekte overleden. Meer dan 30.000 mensen worden momenteel observatie gehouden.

De economische gevolgen van het coronavirus worden groter. China besloot maandag om de nieuwjaarsvakantie met drie dagen te verlengen tot 2 februari. Verder legt Peking de verkoop van pakketreizen aan banden. Vanaf vandaag mag geen enkele groepsreis naar het buitenland nog aanvatten. Vrijdag werden ook al binnenlandse groepsreizen verboden. De Chinese beurzen zijn momenteel gesloten, maar futures wijzen op een terugval van de Chinese beursgraadmeters met circa 5 procent.

De Europese beurzen noteren maandag 1,4 procent lager. De Bel20 noteert 1,5 procent in het rood. Vooral conjunctuurgevoelige aandelen krijgen flinke tikken. Zo verliest staalproducent ArcelorMittal bijna 5 procent. Ook luxe-producenten zoals Kering en LVMH verliezen meer dan 3 procent. De luxesector kende de voorbije jaren een stevige boom dankzij de groei in China en bij uitbreiding Azië. Nader Naeimi van AMP Capital Investors spreekt over 'een zwarte zwaan die de markten opschrikt op een moment dat aandelen zeer hoog staan.'

Het Wuhan-virus kan de beurzen wereldwijd afkoelen, zoals in 2002 en begin 2003. Zo'n adempauze zou zeer welgekomen zijn, nu groeiaandelen op hun duurste peil sinds 2001 noteren. Desh Peramunetilleke Strateeg Jefferies

De Londense olieprijs zakt maandag voor het eerst in drie maanden onder 60 dollar per vat. Minder reizen betekent een lager verbruik van olie. Saudi-Arabië liet weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden, maar nog weinig impact te zien op de vraag naar olie. De Saudische minister van Olie Abdulaziz bin Salman vergelijkt de situatie met de uitbraak van het SARS-virus in 2003 toen eenzelfde vorm van 'extreem pessimisme' vat kreeg op de markt. 'Terwijl er toen ook geen aanzienlijke afname was van de wereldwijde vraag naar olie', zegt bin Salman. Goldman Sachs ziet het anders: 'De wereldwijde vraag naar olie kan wel degelijk een tik krijgen.'

Beleggers zoeken hun heil in veilige havens. Goud flirt met de kaap van 1.600 dollar per ounce. Ook overheidsobligaties zijn in trek, waardoor de Belgische tienjaarsrente dieper onder nul duikt: -0,11 procent.