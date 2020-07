Coronavirus houdt Bel20 onder de knoet

De Brusselse beurs start de week in mineur. De verkoopdruk op AB InBev en Kinepolis wijzen op virusangst. UCB ziet sterke cijfers niet vertaald in koerswinst.

De Bel20 noteert maandagmiddag 0,7 procent lager op 3.411 punten. Met een verlies van 1,7 procent, is zwaargewicht AB InBev de rode lantaarn. De bierbrouwer behoort bij de grootste slachtoffers van het coronavirus, wegens de lagere of weggevallen verkoop in cafés en op evenementen. Donderdag publiceert AB InBev halfjaarcijfers. 'Wij voorzien een kwart minder volumes in het tweede kwartaal. En een daling van de brutobedrijfswinst (ebitda) met 40 procent', zegt KBC Securities-analist Wim Hoste in een vooruitblik. Hoste geeft trouwens een koopadvies met een koersdoel van 80 euro. 'De vooruitgang in de zoektocht naar een vaccin stemt ons positief op de lange termijn.'

UCB moet eveneens 1 procent achteruit, ondanks sterker dan verwachte halfjaarcijfers. De omzet ging 12 procent de hoogte in tot 2,61 miljard euro. Ook de brutobedrijfswinst (ebitda) kwam met een stijging van 8 procent tot 783 miljoen een stuk boven de verwachtingen uit. Ondanks de sterke groei in de eerste jaarhelft blijft CEO Jean-Christophe Tellier bij de vrij conservatieve prognose voor het hele jaar. De omzet zou rond 5,1 miljard euro uitkomen, tegenover 4,9 miljard in 2019. Analisten mikten gemiddeld op 5,2 miljard euro. Dat verklaart meteen de koersreactie.

Wij voorzien bij AB InBev een kwart minder volumes in het tweede kwartaal. Wim Hoste Analist KBC Securities

Op de brede markt is het grootste verlies weggelegd voor Kinepolis , met een tik van afgerond 6 procent. De Veiligheidsraad buigt zich maandag over strengere coronamaatregelen, nu het virus verder om zich heen grijpt. Eerder bleek dat het verplichte gebruik van een mondmasker in de bioscoopzalen, niet het bevorderlijk is het voor het bioscoopbezoek. In China mag dat mondmasker zelfs uit niet voor het eten van popcorn, wat tot nader order wel het geval is in België. Bovendien besloot Disney om de release van enkele potentiële kaskrakers uit te stellen.

Uitblinker van de dag is MDxHealth met een winst van 18 procent tot 85 cent. MDxHealth liet voorbeurs weten dat SelectMDx opgenomen is in de NCCN-richtlijnen (National Comprehensive Cancer Network) en dat is een belangrijke stap in het commerciële traject van SelectMDx, dat vroegtijdige opsporing van prostaatkanker mogelijk maakt. ConfirmMDx werd in 2016 in de NCCN-richtlijnen opgenomen en zag een opmerkelijke opleving van de volumes nadien, merken de KBC Securities-analisten Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs op. 'Terwijl MDxHealth door een periode van operationele verbetering ging, heeft de Covid-19 pandemie hoogstwaarschijnlijk stokken in de wielen van dat herstel gestoken', voegen de analisten eraan toe. Met andere woorden: het nieuws van MDxHealth is positief, maar voor KBC Securities geen reden om het neutraal advies met een koersdoel van 0,9 euro te wijzigen.