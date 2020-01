'Coronavirus kan beurzen 10 procent corrigeren'

Als de impact van het coronavirus op de markten dezelfde zou zijn als die van de SARS-uitbraak in 2003, is een correctie van 10 procent niet uitgesloten. Maar het indijken van die epidemie leidde nadien tot een razendsnel herstel.

Meer dan 46 miljoen Chinezen ervaren wat wij alleen uit een fictiefilm of -serie kennen: de volledige lockdown van hun stad. Wuhan, waar het virus voor het eerst van van dieren - wellicht vleermuizen of slangen - op een mens overging, is net 15 andere steden volledig afgesloten van de rest van de wereld.

De politie en het leger bewaken de grenzen. Scholen, winkels en openbare ruimtes zijn gesloten. Het openbaar vervoer rijdt of vaart niet meer. Het gebruik van een privé-auto is verboden. Alle inwoners moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Alleen al in Wuhan wonen meer mensen dan in New York.

Tot nu toe zijn minstens 2.800 mensen besmet met het virus, en eiste het al 81 doden. Dat aantal zal nog oplopen. De incubatietijd bedraagt ongeveer twee weken.

Verkooppaniek

De impact op de economie en de bedrijfswinsten hangt af van de ernst van de epidemie, maar velen maken de vergelijking met de uitbraak van SARS in China in 2003. Dat longvirus, dat ook via dieren door de mens werd opgedaan, maakte naar schatting 8.100 mensen ziek en eiste 774 levens.

Bij de start van een epidemie die ernstige vormen aanneemt, reageren de markten initieel erg fel. Op 21 januari 2003 maakte de Amerikaanse pers voor het eerst melding van een eerste SARS-slachtoffer. Op 12 maart 2003 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een wereldwijd alarm uit.

Daartussen kelderden Wall Street en de Europese beurzen met ongeveer 10 procent. De beurs van Hongkong corrigeerde met 16 procent. Ook bij andere epidemies zoals ebola, het zikavirus of de varkenskoorts was er aanvankelijk verkooppaniek.

Inhaalbeweging

De economische situatie is vanzelfsprekend telkens anders, en een klim of terugval van de financiële markten heeft telkens meerdere oorzaken. In 2003, toen SARS uitbrak, noteerden de beurzen al bijzonder goedkoop na de jarenlange berenmarkt wegens het uiteenspatten van de technologiezeepbel in 2000. Bovendien was er ook veel onzekerheid in de aanloop naar de tweede Golfoorlog. Nu noteren veel beursindexen op recordhoogte.

Als het ergste achter de rug lijkt, zetten de beurzen meestal een snelle inhaalbeweging in. Een maand na het alarm over SARS prijkte de MSCI World Index al 15 procent hoger. En toen de WGO in juni meldde dat de piek achter de rug was, was er al 22 procent winst.

5 % Hongkong De SARS-epidemie had een negatieve impact van 5 procentpunten op de Hongkongse economie.

Maar SARS had wel degelijk een grote, zij het tijdelijke impact op de economie in Zuidoost-Azië. ‘Het virus vrat 2 procentpunten van de Chinese groei in het kwartaal van de uitbraak. In Hongkong was dat zelfs 5 procent’, zegt Larry Hu, hoofdeconoom voor China van Macquarie Capital.

Toerisme

Ook nu zal de Chinese economie de gevolgen van het virus voelen. Vooral de reis- en toerismesector wordt zwaar getroffen. In Sjanghai hebben Disneyland en een reeks andere parken hun deuren gesloten. Alle binnen- en buitenlandse pakketreizen van Chinezen zijn afgelast. Buitenlandse toeristen zeggen massaal hun boekingen naar China af, met forse leegstand in de hotels tot gevolg.

Multinationals uit de toerismesector zoals de hotelgroep Marriott, de rederijen Carnival en Royal Caribbean, de casino-uitbaters als Wynn Resorts en zowat alle luchtvaartmaatschappijen verliezen fors terrein op de beurs. Ook Europese luxeaandelen als Kering en LVMH gaan in de uitverkoop, omdat zz profiteren van de groeiende, op luxe beluste middenklasse in China.

Handel met China

Een forse vertraging in China zal zich overal ter wereld laten voelen, waarschuwen meerdere analisten. België exporteerde in de eerste tien maanden van 2019 voor 6 miljard euro goederen naar China. Dat was 1,8 procent van de totale uitvoer. We exporteren vooral chemische en farmaceutische producten. De invoer uit China bedroeg 14 miljard euro of 4,4 procent van de totale invoer. We importeren vooral machines en toestellen uit China.

Morgan Stanley wijst op korte termijn op het gevaar voor een forse inzinking van de Aziatische markten: ‘De beurzen van Hongkong en Zuid-Korea deden het tijdens de SARS-epidemie respectievelijk 10 en 11 procent slechter dan het wereldwijd gemiddelde. Sectoren die sterk afhangen van de macro-economie, zoals banken en vastgoed, gingen het meest onderuit, net als dure sectoren zoals technologie. Defensieve sectoren als gezondheidszorg bleven daarentegen overeind.’

Olie

De grondstoffensector krijgt intussen klappen. De olieprijs zakt 3 procent en kost voor het eerst in drie maanden minder dan 60 dollar per vat. Volgens de grondstoffenspecialist S&P Global Platts leidt de epidemie nu al tot een verbruiksdaling van 200.000 vaten geraffineerde olie per dag, vooral van kerosine.

‘Dat is weinig in het licht van het wereldwijde verbruik van 7,1 miljoen vaten kerosine per dag. Maar in de oliemarkt heeft elke kleine rimpeling een groot effect. En als dit nog iets grotere proporties aanneemt zoals SARS, gaan we uit van 700.000 vaten minder per dag.’

Koper

Buy the dip. Beurshuis Jefferies

Ook de industriële metalen als aluminium, nikkel en ijzererts gaan stevig onderuit uit vrees voor een groeivertraging. Vooral koper, waar China voor de helft van de wereldwijde vraagt zorgt, staat onder druk. De koperprijs zakt 3 procent. De voorbije vier dagen tuimelde de Bloomberg-grondstoffenindex met 4 procent tot het laagste peil sinds september. Het beurshuis Jefferies vindt dat een uitstekende gelegenheid om te kopen. ‘Buy the dip’, titelden de analisten.

De veilige havens profiteren van de viruskoorts. Goud zet zijn rally verder en wint 0,6 procent. Ook staatsobligaties zijn gegeerd, waardoor de langetermijnrentes nog lager duiken.

De cruciale vraag is of SARS wel een gids kan zijn voor het coronavirus. ‘Het is minder dodelijk, maar sneller besmettelijk’, verklaarden de Chinese autoriteiten. ‘De kans is bovendien groot dat geïnfecteerden zonder ziekteverschijnselen het virus ook kunnen overdragen’, waarschuwt Peking.