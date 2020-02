Coronavirus rode draad in outlook Campine

Lagere loodprijzen? Coronavirus. Hogere antimoonprijzen? Coronavirus. 'Het is op dit ogenblik onmogelijk in te schatten welke impact het grootst zal zijn in 2020', zegt Campine-CEO Wim De Vos.

Op de volledige jaarresultaten van Campine over 2019 is het wachten tot eind maart, maar CEO Wim De Vos laat nu al in een korte update weten dat het nettoresultaat positief zal zijn.

Dit dankzij een Europese meevaller: het Gerecht van de Europese Unie reduceerde in november de Europese kartelboete van 8,2 miljoen tot 4,3 miljoen euro. Dit wegens de 'beperkte betrokkenheid' van de Kempense industriële groep bij een aankoopkartel op de Europese autobatterijenmarkt.

Voor boekjaar 2019 dus netto een meevaller van 3,9 miljoen euro of 2,6 euro per aandeel. Meteen een welgekomen bonus, want operationeel was 2019 door de lagere metaalprijzen een moeilijk jaar. Al bleef de groep over de eerste jaarhelft ondanks een 10 procent lagere omzet operationeel wel rendabel. Dat is volgens De Vos ook zo voor heel 2019.

Campine recycleert jaarlijks 75.000 ton autobatterijen, waar het bedrijf uit Beerse lood uit puurt. De huidige daling van de loodprijs is dus an sich geen goed nieuws voor 2020. Campine stipt aan dat de loodprijs net als andere basismetalen onder druk staat door de vrees voor een zware Chinese groeivertraging, als gevolg van de grote impact van het coronavirus op de economische activiteit in de Volksrepubliek.

Antimoon

Maar het coronavirus heeft ook een positieve impact op de vooruitzichten voor 2020. De vrees voor een globaal tekort stuurt de prijzen voor antimoonmetaal de hoogte in. China produceert namelijk de helft van de wereldbehoefte aan antimoonmetaal, een productie die nu in belangrijke mate stilgevallen is.

Campine is buiten China de grootste producent van antimoontrioxide ter wereld, en dus ook de grootste aankoper (uit mijnen) van antimoonhoudende materialen. CEO Wim De Vos merkt op dat Campine een belangrijk deel van de bevoorrading buiten China haalt, zodat er 'momenteel geen bevoorradingsrisico's' zijn.

Campine verwerkt het antimoon - een zilvergrijs metaal - tot antimoontrioxide, een poedervormig vlamvertragend ingrediënt waarmee de plasticindustrie kunststof in dashboarden, zitjes in voetbalstadions, kledij, isolatiepanelen, kabels en elektrische apparaten brandvertragend maakt. Antimoontrioxide wordt ook gebruikt bij de productie van petflessen en de aanmaak van pigmenten en keramiek.

'Het is zeer moeilijk te zeggen welke van de twee - lagere loodprijzen, hogere antimoonprijzen - uiteindelijke de grootste impact zal hebben', zegt De Vos. De CEO stipt aan dat de volledige Chinese productie van antimoon waarschijnlijk nog een heel week stil zal leggen, wat onvermijdelijk voor krapte op de markt en hogere prijzen zorgt.