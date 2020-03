Coronavirus treft Europees bedrijfsleven hard

Van Materialise over JCDecaux tot Hugo Boss: de reeks bedrijven die voor de impact van het coronavirus waarschuwen wordt steeds langer.

Eén rode draad is er donderdagochtend en woensdagavond bij het pak Europese bedrijven dat de boeken over 2019 opende: bij de outlook voor 2020 temperen bedrijfsleiders de verwachtingen wegens de economische impact van het coronavirus.

Dat die waarschuwing zich niet altijd in een koersafstraffing vertaalt, is te 'danken' aan het fijn dat beleggers via de verkoopgolf van de voorbije week - de somberste vijfdaagse sinds 2008 - al flink wat tegenvallers in de koersen verrekend hebben.

Het uitstel van de lancering van de nieuwe Bond-film 'No Time To Die' van april naar november is een tegenvaller voor de bioscoopgroep Kinepolis.

In België ziet Biocartis , de specialist in snelle kankerdiagnose, een 'matige impact', al verwacht CEO Herman Verrelst dat de situatie rond april zal 'stabiliseren'. Het aandeel opende hoger, maar noteert nu rond het nulpunt. Vorige week zakte Biocartis naar een dieptepunt sinds de beursgang in 2015.

Voor de Leuvense 3D-specialist Materialise belooft het op Nasdaq een moeilijke beursdag te worden. Niet alleen bleven de omzet en de winst door een zwak vierde kwartaal achter op de verwachtingen van de analisten, ook de outlook voor 2020 oogt somber. 'Het coronavirus stelt het bedrijfsleven wereldwijd voor onverwachte moeilijkheden', zegt CEO Peter Leys in een toelichting.

Persil en Pritt

De Duitse chemiereus Henkel , de producent van onder meer Persil-waspoeder en Pritt-lijmen, spreekt niet over het virus an sich, maar wijst wel op de 'onzekerheid in de industriële omgeving'. De Belgische ex-CEO Hans Van Bylen was in 2019 afgezwaaid met verschillende winstwaarschuwingen. Zijn opvolger Carsten Knobel toont zich in het jaarbericht erg kritisch over de erfenis. 'We zijn niet tevreden met de resultaten die we neerzetten. We hadden grotere ambities voor Henkel en zullen ingrijpende acties ondernemen om beter te doen.'

Nog in Frankfurt zegt de kledingketen Hugo Boss een 'significante' impact te verwachten van het coronavirus op de verkoop in Azië. In Parijs tuimelt de reclamereus JCDecaux 6 procent. De groep waarschuwt dat de winst dit kwartaal tot 10 procent kan dalen door de sterke terugval van de activiteit in China.

Ook in Londen twee 'coronawaarschuwingen': bij de evementenorganisator Hyve Group en het uitzendbureau PageGroup .

'De evenementenindustrie ondervindt grote disruptie door de schrapping van beurzen in heel Azië, Europa en de Verenigde Staten', laat Hyve in een update weten. PageGroup waarschuwt dat door het coronavirus de winst in de eerste twee maanden van 2020 gezakt is en er in China niet snel beterschap is, omdat 'veel klanten nog altijd niet volledig operationeel zijn'.

Budgetvlieger

De Noorse luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle schrapt 22 vluchten tussen Europa en Noord-Amerika nu de vraag door het coronavirus fors gezakt is. De budgetvlieger schrapt de outlook voor 2020.

Volgens het persbureau Bloomberg heeft de crisis bij de luchtvaartmaatschappijen ook gevolgen voor de vliegtuigbouwer Airbus . AirAsia, de belangrijkste klant voor het A330neo-toestel, zou uitstel van levering vragen. In China is het luchtverkeer door de gezondheidscrisis met vier vijfde teruggevallen. Airbus is op zijn beurt een belangrijke klant voor de Belgische luchtvaartindustrie.