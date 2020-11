Coronazorgen en zwakke kleinhandel wegen op Wall Street

De Amerikaanse aandelenmarkten gaan dinsdag lager. De vaccinhoop heeft plaats gemaakt voor bezorgdheid over het hoge aantal coronabesmettingen. Tesla schiet omhoog nu de constructeur een plaatsje krijgt in de S&P500-beursindex.

Beleggers in New York kregen ook enkele macro-economische cijfers te verwerken. De groei van de Amerikaanse kleinhandelsverkoop bleef in oktober beperkt tot 0,3 procent, het laagste cijfer in zes maanden en iets minder dan verwacht.

De industriële productie daarentegen bleef vorige maand mooi op peil met 1 procent groei tegenover september, wat in lijn was met de verwachting.

Omstreeks 16.50 uur zakt de Dow Jones 0,9 procent en de S&P500 0,6 procent. De Nasdaq Compositie geeft 0,1 procent prijs. De piekende coronabesmettingen in de VS baren zorgen en doen vrezen voor een nieuwe economische schok in het vierde kwartaal.

Dat het verlies van de Nasdaq beperkt blijft, is vooral aan Tesla te danken. De bouwer van elektrische auto’s krijgt eind december een plaatsje in de S&P500-index. Daardoor zullen tal van fondsen die de Amerikaanse aandelenindex schaduwen aandelen Tesla moeten kopen, wat de koers nog hoger kan stuwen. Sinds begin dit jaar is Tesla al vervijfvoudigd in waarde. Het aandeel schiet 9,4 procent hoger.

Home Depot

Home Depot heeft in het derde kwartaal volop geprofiteerd van de sterkere vraag naar gereedschap, verf en bouwmaterialen van mensen die ook in de zomer hun huis en tuin verfraaiden. De vergelijkbare omzet steeg met 24,1 procent, terwijl analisten slechts een toename van 14,8 procent hadden verwacht.

De totale omzet kwam uit op 33,54 miljard dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 32,04 miljard dollar. Home Depot realiseerde een nettowinst van 3,43 miljard dollar of 3,18 dollar per aandeel. Analisten hadden 3,06 dollar verwacht.

Toch worden de resultaten niet zo goed onthaald. Het aandeel zakt 3 procent. De hogere verkoop leidde ook tot hogere kosten: de ‘cost of sales’ steeg met 24 procent. Het bedrijf gaat zowat 1 miljard dollar meer betalen aan zijn personeel. Het gaat onder meer om tijdelijke bonussen die een permanent karakter krijgen.

Amazon wordt apotheker

Flinke klappen zijn er voor de apotheekketens Walgreens Boots (-9,2%) en CVS Health (-7,4%) en voor de farmadistributeurs Cardinal Health (-6,3%) en McKesson (-6,2%). Ze krijgen stevige concurrentie nu Amazon een volwaardige onlineapotheek lanceert die ook geneesmiddelen op voorschrift zal leveren.