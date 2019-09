'Corporate raider' T. Boone Pickens overleden

De echte J.R. Ewing

Zijn faam was zo groot dat hij in 1988 zelfs even met het idee speelde presidentskandidaat te worden. Sinds de jaren 90 hield Pickens zich bijna uitsluitend bezig met grondstoffenhandel. 'Wat in de grond zit, is mijn leven', stelde hij in zijn autobiografie. Om zijn reputatie op te vijzelen, gaf hij honderden miljoenen aan liefdadigheid.

Pickens gaf in 2014 aan het blad Forbes toe dat hij niet altijd goed was in het timen van zijn beleggingen. 'Ik heb twee miljard verloren, ik heb 1 miljard weggeven en ik hou nog één miljard over.' Ook in een tweet uit 2013 deelde hij aan zijn volgers mee dat hij nog 950 miljoen dollar waard was. 'Zit dus niet in met mij', tweette Pickens. De aanleiding van de tweet was de verwijdering uit de Forbes 400-lijst van rijkste Amerikanen.