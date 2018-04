Correctie doet 3.400 miljard dollar beurswaarde verdampen

De beurscorrectie van de voorbije weken is het gevolg van een ‘perfecte storm’ die aandelen midscheeps treft. Terwijl sommige analisten koopopportuniteiten ruiken, waarschuwen anderen voor nog meer onheil.

Wall Street herstelt dinsdag gedeeltelijk van de klappen van maandag, terwijl de schade op de Europese en Aziatische beurzen beperkt blijft. Toch zit de klad op de beurzen erin. Zowel de Europese als de Amerikaanse indexen verloren meer dan 10 procent tegenover hun recente toppen, waardoor ze volgens de beurshandboekjes in een correctiefase zitten.

‘De aandelenmarkten bevinden zich in een perfecte storm’, legt strateeg Jim Reid van Deutsche Bank uit. ‘De wederzijdse invoerheffingen door de VS, de EU en China hebben de vrees voor protectionisme en handelsoorlogen doen ontvlammen. Daarnaast baren de vele personeelswissels in het Witte Huis, waarbij gematigden worden vervangen door hardliners, zorgen. De problemen bij Facebook ontlokten een verkoopgolf in de technologiesector wegens de vrees voor meer regulering. Tel daarbij wat zwakkere vertrouwensindicatoren, en je krijgt een fikse tegenwind voor de markten. Het zijn factoren die niets met elkaar te maken hebben maar die tegelijkertijd naar boven bubbelen.’

Eigen chips eerst

De technologiebedrijven dragen opnieuw de rode lantaarn, nadat het persagentschap Bloomberg hag gemeld dat de elektronicagigant Apple vanaf 2020 zijn eigen chips wil produceren voor Mac-computers. Dat bezorgde de huidige leverancier Intel maandagavond al de grootste klap in twee jaar. De techreuzen hadden ook last van een tweet van de invloedrijke Amerikaanse senator Marco Rubio uit Florida. Die meldde dat de potentiële monopolies van de nieuwe economie grondiger gemonitord moeten worden.

President Donald Trump liet zich ook niet onbetuigd. Hij beschuldigde voor de tweede dag op rij via een twitterbericht de onlineretailer Amazon ervan zich te verrijken op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler, omdat Amazon spotgoedkoop pakjes kan versturen via de US Postal Services, in handen van de overheid.

Waar schuilen? ‘Het kan aanlokkelijk lijken om de meest afgestrafte namen op Wall Street te kopen. Maar dat doe je best niet’, stelt de bekende beursstrateeg Charles Payne. ‘’Vallende messen oppikken is gevaarlijk. Je wacht beter tot de rust is weergekeerd. Intussen is het beter die sectoren te kopen die nog wel goed presteren en bescherming bieden.’ Die veilige havens zijn voorlopig op het binnenland gerichte, defensieve bedrijven die weinig lijden onder een moeilijker export. Internationaal doen sectoren als voeding en drank, huishoudgoederen, en de nutsbedrijven het nog behoorlijk. Beleggers zoeken ook bescherming in overheidsobligaties. Daardoor zakt de rente, wat gunstig is voor de vastgoedsector met zijn hoge dividenden. Vastgoed houdt sinds de correctie begon eind januari het beste stand in Europa, al noteert ook die sector met 3 procent verlies. De banken en de chemie kregen de grootste klappen. Opvallend is dat goud niet profiteert van de beurscorrectie. Het kan hoogstens standhouden. Bitcoin, voor sommigen het 'nieuwe' goud, is geen alternatief en crashte 56 procent.

‘Het is onrustwekkend dat het gedrag van een president een forse impact begint te hebben op individuele aandelen’, waarschuwt Doug Kass van Seabreeze Partners. ‘De onzekerheid neemt daardoor toe.’

Trump twittert sinds de correctie van februari niet meer over de beurs. Door de verkoopsgolf is in negen weken 3.400 miljard dollar beurwaarde, bijna de helft van de winst in de ‘Trump-rally’, in rook opgegaan. ‘Dit is de Trump-selloff’, stelt hoofdstrateeg David Kotok van Cumberland Advisors. ‘De opjuttende president doet alle voordelen van de belastingverlagingen en andere stimuli teniet.’

De Amerikaanse beursindex S&P500 viel maandag door zijn 200-daags gemiddelde, wat er volgens veel analisten op kan wijzen dat dit pas het begin van een grotere verkoopsgolf is.

Geen inkopen

Een bijkomend nadeel is dat er voorlopig geen steun kan komen van de bedrijven zelf. Sinds de start van de stierenmarkt negen jaar geleden, kochten de Amerikaanse ondernemingen voor bijna 4.000 miljard dollar eigen aandelen in. Daarmee waren ze met voorsprong de grootste koper op de beurs. Maar omdat binnen twee weken het resultatenseizoen aanbreekt, mogen ze geen eigen aandelen inslaan, tenzij het om voorgeprogrammeerde inkopen gaat.

De Amerikaanse regelgeving verbiedt opportunistische inkoopoperaties gedurende vijf weken voor de publicatie van de kwartaalresultaten.

Sommige strategen ruiken wel opportuniteiten. ‘De S&P500 noteert nog tegen 16,4 keer zijn winst. Omdat wij een positief resultatenseizoen verwachten, is dit een koopgelegenheid’, stelt Morgan Stanley. Het beurshuis zegt er wel bij dat beleggers zich het best focussen op kwaliteitsbedrijven. Ondernemingen met veel schulden of te wispelturige inkomsten zijn te mijden.

‘De markten reageren te irrationeel op de handelsspanningen’, meent strateeg Marko Kolanovic van JP Morgan. ‘De waarderingen zijn voldoende gezakt, zeker omdat de winstgroei van de bedrijven nog altijd toeneemt’.