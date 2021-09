Corrupte olietrader verlinkt Glencore-collega’s

In New York is de rechtszaak begonnen over grootschalige omkopingen van Afrikaanse politici door de grondstoffenhandelaar Glencore. Alles draait rond de voormalige olietrader Anthony Stimler, die in ruil voor strafvermindering zijn collega’s en zijn voormalige werkgever aan de galg praat.

Toen Anthony Stimler in augustus 2019 opstapte bij Glencore, had hij twee geheimen. Twaalf jaar lang had hij miljoenen dollars smeergeld betaald aan Afrikaanse politici, ambtenaren en tussenpersonen. En hij was intussen een informant geworden voor de Amerikaanse justitie om bewijzen te verzamelen tegen zijn voormalige werkgever en meerdere collega’s.

Het is de eerste keer dat een insider van Glencore uit de biecht klapt.

Stimler, die in Londen woont, legde tijdens een videogesprek aan de rechter uit hoe de vork in de steel zat. Hij pleit schuldig, maar sloot een deal om strafvermindering te krijgen in ruil voor zijn medewerking.

Het is de eerste keer dat een insider van Glencore uit de biecht klapt. De Zwitserse onderneming is een van ‘s werelds grootste traders in olie, metalen, mineralen en landbouwgrondstoffen. Het bedrijf werd in 1974 mee opgericht door Marc Rich, een legendarische trader en financier die in 1983 de VS ontvluchtte omdat hij zaken deed met Iran toen dat land Amerikanen in de ambassade gijzelde. Vorig jaar boekte Glencore een omzet van 142 miljard dollar en een recordwinst van 3,3 miljard.

Nigeria

De corruptie verliep altijd via tussenpersonen met postbusvennootschappen. In het olierijke land Nigeria gebeurde dat via twee bedrijven gelinkt aan de toenmalige minister van Olie, Diezani Alison-Madueke. In ruil voor zware betalingen keek zij erop toe dat tientallen olieladingen van de staatsoliemaatschappij naar die bedrijfjes gingen. Zij verkochten de tankerladingen meteen door aan Glencore. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat het om vracht van minstens 1,5 miljard dollar.

Alleen al in 2013 en 2014 kocht Glencore op die manier miljoenen vaten ruwe olie tegen spotprijzen. Van de meer dan 800 miljoen dollar die Glencore betaalde, ging ongeveer een derde – 272 miljoen – naar Madueke en haar clan.

Het Amerikaanse gerecht verzamelde meerdere bewijzen tegen haar, zoals bankafschriften en geheime geluidsopnames. Uit een van die opnames blijkt dat ze zich zorgen maakte over de grote bedragen. Een medewerker kreeg een veeg uit de pan omdat de enorme overschrijvingen de aandacht zouden kunnen vestigen op de corruptie, ook al verliep alle correspondentie via geheime codes.

Galactica

Haar vrees bleek gegrond. In 2017 werd ze officieel beschuldigd van corruptie in eigen land. De Amerikaanse justitie nam voor 145 miljoen dollar goederen gelinkt aan haar in beslag, waaronder het 65 meter lange jacht Galactica, een appartement van 50 miljoen dollar in Manhattan en enkele huizen in Californië.

Madueke vluchtte naar Londen. Ze kon tot nu toe haar uitlevering aan Nigeria voorkomen. Maar ook de Britse autoriteiten voeren een onderzoek naar haar.

Schermvullende weergave Het 65 meter lange jacht van de Nigeriaanse ex-minister Madueke werd in beslag genomen. ©Bloomberg

Voor hij gepakt werd, verdiende Stimler tonnen geld. De 49-jarige Britse Jood startte in 1988 bij Glencore en klom er op tot hoofd van de West-Afrikaanse tradingdesk. Hij verdubbelde er de winst tot meer dan 200 miljoen dollar. Hoewel de business bekendstaat als erg hard, omschrijven vrienden hem als een welgemanierde man. Hij was bestuurder bij Camp Simcha, een Joodse liefdadigheidsinstelling voor kinderen. Hij nam ooit twee jaar verlof om voor zijn kind met leukemie te zorgen, dat intussen genezen is.

Gevangenisstraffen

Stimler verlinkte al zeven ex-collega’s. Verschillende directieleden riskeren gevangenisstraffen en Glencore kijkt aan tegen zware boetes. Via de Foreign Corrupt Practices Act kunnen de VS ook buitenlandse bedrijven en personen aanklagen, zeker als de betalingen verlopen in dollar en via het Amerikaanse bankensysteem. Glencore zette in het eerste halfjaar 216 miljoen dollar opzij voor de juridische perikelen.

Iedere persoon betrokken bij de zaak-Simler heeft een sanctie gekregen of heeft het bedrijf verlaten. Garry Nagle CEO Glencore