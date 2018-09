Coup de théâtre in Argentinië: centraal bankier stapt alweer op

De Argentijnse centrale bank aansturen is op dit moment zonder twijfel een zware job. Maar na drie maanden opstappen is wel erg snel. Luis Caputo geeft er naar eigen zeggen de brui aan om persoonlijke redenen.

Malaise peso

Het ontslag komt op een moment dat de op twee na belangrijkste economie van Latijns-Amerika een crisis doormaakt. De voornaamste taak van Caputo was de Argentijnse peso verdedigen die sinds begin dit jaar de helft van zijn waarde verloor. Caputo verhoogde vorige maand de basisrente naar 60 procent.

De malaise van de peso veroorzaakte een tweede recessie in drie jaar tijd. Argentinië heeft een noodlening van 50 miljard dollar aangevraagd aan het Internationaal Monetair Fonds, in de hoop op die manier zijn financiële verplichtingen tegenover zijn schuldeisers te kunnen nakomen. President Mauricio Macri verwacht binnen enkele dagen daarover een akkoord te bereiken.

Macri is ervan overtuigd dat het land niet opnieuw failliet hoeft te gaan, zoals in 2001 gebeurde. Hij kondigde eerder deze maand een reeks maatregelen aan om de inkomsten van het Zuid-Amerikaanse land op te krikken en de uitgaven te beperken. Zo wordt gesneden in het aantal ministeries en komt er een verhoging van de exporttaks tot 10 procent. Die maatregel moet zowat de helft van het begrotingstekort wegwerken.