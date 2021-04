Crash op cryptomarkten

Alle grote cryptomunten lijden forse verliezen. Een mogelijke verklaring is de meerwaardetaks die de Amerikaanse president Joe Biden zou willen invoeren.

Op de cryptomarkten gaat het vrijdag niet goed. De tien belangrijkste cryptomunten leveren allen meer dan 10 procent in. Een uitzondering is de tether, maar dat is een cryptomunt die zich spiegelt aan de Amerikaanse dollar.

De grote vraag is: waarom crashen de cryptovaluta? Dat kan te maken hebben met het bericht dat president Biden een hogere meerwaardetaks wil invoeren. Uit een uitgelekt belastingvoorstel blijkt dat hij een meerwaardetaks van 39,6 procent wil invoeren voor Amerikanen met een jaarsalaris van minstens 1 miljoen dollar. Daardoor komt de totale meerwaardetaks voor deze Amerikanen uit op 43,4 procent.

Het is nog niet duidelijk of het plan doorgaat en ook is niet duidelijk hoe die meerwaardetaks precies gaat werken. Zo is het onduidelijk of cryptomunten daaronder valllen. En zo ja, moet je bijvoorbeeld die hoge belastingvoet betalen over winsten die je bijvoorbeeld dit jaar al hebt gemaakt?

Cryptobeleggers staat door de meerwaardetaks van president Joe Biden mogelijk een gepeperde rekening te wachten.

Als dat laatste zo is, dan staat cryptobeleggers een gepeperde rekening te wachten, want alleen al dit jaar is een munt als de bitcoin bijna met 70 procent gestegen. Daarnaast zou het kunnen dat je verliezen binnen een jaar kan compenseren, maar niet over verschillende jaren. Dat zou betekenen dat je flink betaalt als je cryptomunt het ene jaar met 50 procent stijgt, terwijl je bij een vergelijkbare daling het jaar daarop niets terugkrijgt.

Slechte week

De cryptomarkten hebben het de afgelopen dagen moeilijk gehad. Zo is de grootste digimunt, de bitcoin, met meer dan 20 procent gecorrigeerd. Inmiddels staan alle grote cryptomunten - met uitzondering van de tether - op forse verliezen. De nummers vijf en zes, de ripple en de cardano, verloren respectievelijk 30 en 40 procent.

De beweging bij de tweede grootste munt, de ethereum, was deze week opvallend. Donderdag steeg de munt nog naar een recordhoogte van bijna 2.400 dollar. Vrijdag dondert de munt weer ruim 10 procent lager.