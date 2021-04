Crescent duikt achtste jaar op rij in het rood

Een injectie van het Californische LDA stut het relanceplan, ten koste van een nieuwe verwatering voor de kleine belegger.

Het is een consistent trackrecord dat rivaliseert met dat van Banimmo als tegenvoeter van het consistent ultrarendabele Lotus Bakeries. Crescent dook over 2020 luidens het net gepubliceerde jaarverslag 4,7 miljoen euro in het rood, het achtste verlies op rij en het tiende verlies in de jongste elf jaar.

Oud-Barco-topman Eric Van Zele bracht in 2018 via een omgekeerde overname zijn technologieholding Crescent in bij het toenmalige Option.

Doel: een doorstart realiseren rond Cloudgate. Dat is een netwerkproduct om toestellen draadloos aan het internet te koppelen, waarrond het bedrijf ook allerhande diensten probeert te verkopen. Plus een vooral Nederlandse tak in led-straatverlichting, vorig jaar goed voor een stabiele 2,6 miljoen omzet.

De pandemie maakt die doorstart er niet makkelijker op. Toch zijn er hoopgevende signalen in het rapport. De omzet kromp slechts beperkt, met 2 procent tot 17,8 miljoen euro. De bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) was voor het tweede jaar op rij licht positief, maar het bedrijfsresultaat kleurt onverminderd 4,2 miljoen rood. Ook netto blijft het resultaat bijna even rood, 4,8 miljoen euro.

Van Zele houdt er in zijn voorwoord de moed in. 'De economische relance staat voor de deur. Die zou de groep moeten toelaten te bewijzen dat ze wel degelijk het positieve verschil kan maken.'

Belangrijk om op te merken is wel dat als over 2021 zwarte cijfers zouden geschreven worden, die winst over veel hongerige mondjes zal gespreid worden. De instap van Van Zele veroorzaakte begin 2018 via schuldomzetting en een inbreng in natura een tsunami van nieuwe aandelen. Daardoor ging het aantal uitstaande aandelen in korte tijd van een paar honderd miljoen tot 1,6 miljard stuks.

Het resultaat was, als quid pro quo voor de overleving, een massale verwatering van de kleine belegger. De beurskoers, die in 2006 op 15 euro piekte, is door die tsunami van aandelen tot de huidige 0,03 euro ineengeschrompeld.

Een verwatering die zich doorzet, leert het jaarverslag. Om te vermijden dat Crescent bij de relance om de haverklap tegen de bodem van de kas zou aankijken, sloot de groep een deal met het Californische LDA Capital. Die financier zegde over een periode van drie jaar maximaal 9,9 miljoen euro toe. Bij de huidige beurskoers is dat potentieel meer dan 300 miljoen extra stukken, wat de teller dicht bij 2 miljard zou brengen.

Een eerste schijf is al een feit: in februari stopte LDA Crescent iets meer dan 1 miljoen toe, door tegen exact 0,0312174 euro het stuk op 32,5 miljoen nieuwe aandelen in te tekenen. Daardoor staan er nu 1,65 miljard aandelen uit.