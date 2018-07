Crisis groeimarkten biedt kansen

In het tweede kwartaal veroorzaakten een sterke dollar en de escalerende handelsoorlog een heuse verkoopgolf op de groeimarkten. Voor wie goed kiest, biedt de correctie koopkansen.

De beurzen in de groeilanden hebben het lastig. Terwijl 2017 nog een boerenjaar was voor de MSCI Emerging Markets-index met een rendement van 18,7 procent omgerekend naar euro, donderden de opkomende markten in het tweede kwartaal van 2018 genadeloos van hun piëdestal. Aandelen van opkomende markten verloren gemiddeld 10 procent van hun waarde vergeleken met het einde van het eerste kwartaal. Ook hun munten hadden het niet onder de markt. Een korf munten van groeimarkten zag in het tweede kwartaal liefst 8 procent van zijn waarde verdampen.

Ook de beleggers in de groeimarkten kijken sinds Nieuwjaar tegen verlies aan. Wie zijn geld begin januari belegde in een tracker die de MSCI Emerging Markets-index volgt, zit op 1,6 procent verlies. Ter vergelijking: de MSCI World, een index van de ontwikkelde markten, behaalt een voorlopig jaarrendement van 7,4 procent, wat vooral te danken is aan de uitmuntende prestatie van Wall Street.

Arnab Das, marktstrateeg voor groeimarkten bij de vermogensbeheerder Invesco, ziet twee hoofdredenen voor de huidige zwakte. ‘Allereerst is er de sterkte van de Amerikaanse dollar. Omdat de Amerikaanse centrale bank al begonnen is met de rente te verhogen terwijl dat in Europa ten vroegste in de zomer van 2019 het geval is, heeft de dollar aan kracht gewonnen’, legt hij uit.

Een versterking van de dollar is een slecht scenario voor groeilanden. ‘Veel groeilanden en hun bedrijven hebben grote hoeveelheden dollarschulden, terwijl hun opbrengsten in de lokale munt zijn. Wanneer de dollar aan kracht wint, wordt de schuld in de lokale munt plots een stuk zwaarder. Daardoor stijgt de kans dat bedrijven of zelfs overheden hun schulden niet kunnen terugbetalen,’ weet Das.

‘Een andere factor die de groeimarkten heeft dooreengeschud, is de escalerende handelsoorlog,’ zegt Krishan Selva, vermogensbeheerder voor opkomende markten bij Columbia Threadneedle. ‘Toen de Amerikaanse president Donald Trump in maart de eerste invoertarieven aankondigde dachten we dat de situatie nog onder controle te houden was. Maar nu zien we dat het risico op een escalatie van het handelsconflict altijd groter wordt. De markten hebben ondertussen gereageerd op dat risico.’

Volgens Das kan een escalatie van de handelsoorlog de groeilanden vrij hard treffen. ‘Een handelsoorlog zou een rechtstreekse impact hebben op de groeilanden omdat veel groeilanden een belangrijke schakel zijn in de wereldwijde productieketen. Een handelsoorlog zou de opkomende economieën beroven van het vredesdividend. Sinds de val van de Sovjet-Unie hebben de groeilanden enorm geprofiteerd van de globalisering van de economie en de relatieve wereldvrede.’

Goed instapmoment

Ondanks de gevaren waarmee groeilanden geconfronteerd worden, vindt Selva het een goed moment om in te stappen. ‘De fundamenten van de groeimarkten zijn nog steeds goed. Met een gemiddelde winstgroei van 16 procent en een groeiende middenklasse vormen de groeilanden aantrekkelijke investeringskansen’, zegt Selva. ‘De huidige correctie maakt aandelen van groeilanden aantrekkelijk gewaardeerd. Tegen amper 11,3 keer hun winst noteren ze aan een korting van 25 procent tegenover de ontwikkelde markten. Wanneer er een correctie is geweest en de fundamenten goed blijven, zeggen wij: kopen. We vinden het dus een goed moment om in groeimarkten te stappen, zeker als er een de-escalatie van de handelsoorlog komt, wat we verwachten.’

Ook Das ziet de vooruitzichten voor de groeilanden op korte termijn opklaren. ‘De markten hebben nu een Trump-factor ingeprijsd omdat ze schrik hebben voor een totale handelsoorlog. Wij denken niet dat het zo ver komt. Trump ligt overhoop met multilaterale instellingen zoals de Wereldhandelsorganisatie, de NAVO en de NAFTA-landen, maar hij stuurt tevens signalen uit dat hij niet alles overboord wil gooien. Vandaag is een goed instapmoment door de aantrekkelijke waardering, maar je moet wel rekening houden met meer volatiliteit.’

Het is wel belangrijk om te differentiëren tussen verschillende opkomende markten. De groeilanden zijn al lang geen homogeen blok meer. Zo kende Turkije een belabberd beurshalfjaar, terwijl Mexico moeiteloos de maat nam van de ontwikkelde wereld. ‘Wie nu in de groeimarkten wil stappen, moet selectief zijn’, zegt Das. ‘Je vermijdt best landen met een dubbel tekort: een begrotingstekort en een tekort op de lopende rekening. Zij worden meer blootgesteld aan de dollar.

Turkije en Argentinië hebben te maken met grote onevenwichten en zijn dus niet interessant. Daarentegen zijn landen met een investeringsvriendelijk beleid aantrekkelijk. Zo is Rusland weinig afhankelijk van de dollar, en is het beleid erop gericht de economie te ondersteunen. De centrale bank geniet er een goede reputatie. Een keerzijde is een eventuele verslechterende relatie met de VS. Ook in Mexico hebben investeerders vertrouwen in de regering. De markt heeft een te groot risico voor een handelsoorlog met de VS ingeprijsd en daarom zijn Mexicaanse aandelen interessant.’

Blootstelling aan dollar

De vermogensbeheerder Schroders lijstte een aantal landen op die al dan niet blootgesteld zijn aan de dollar. Daarvoor baseerde het zich op de hoeveelheid dollarschulden die de landen torsen en hoeveel valutareserves ze hebben. Daaruit blijkt dat Turkije in grote mate is blootgesteld aan de dollar, net als Chili en Zuid-Afrika. Landen als Taiwan, Rusland en Thailand ondervinden dan weer minder last wanneer de dollar aan kracht wint.

Selva ziet vooral kansen in Latijns-Amerika, Oost-Europa laat hij links liggen. ‘In Latijns-Amerika is er veel tumult door de electorale onzekerheid en soms desastreus beleid zoals in Venezuela. Maar wanneer er een marktvriendelijk beleid wordt gevoerd zoals in Mexico zijn er kansen. In Brazilië zijn er in oktober verkiezingen. Als de nieuwe president erin slaagt de broodnodige fiscale hervormingen door te voeren, ziet de marktsituatie in het land er erg goed uit’, aldus Selva.

Hij ziet ook kansen in China. ‘Er wordt gezegd dat China zwaar zou afzien door een handelsoorlog, maar de waarheid is dat China steeds minder afhankelijk is van zijn export. Het land produceert meer hoogwaardige producten dan vroeger en stimuleert de binnenlandse consumptie. Bovendien eist China zijn plaats op het wereldtoneel op, wat het een machtige positie geeft.’ Ook Das vindt China interessant. ‘China handelt zowel politiek als monetair de binnenlandse en internationale uitdagingen uitstekend af,’ zegt Das.