Cryptocrash nu groter dan dotcomcrash

De crash van de digitale munten is sinds vandaag groter dan de zware dotcomcrash op Nasdaq begin deze eeuw. De cryptomunten bengelen al 80 procent onder hun piek.

Hypes op de financiële markten zijn van alle tijden, maar zelden lopen ze goed af. In 2017 sprongen veel speculanten, vaak jonge mensen, op de trein van de digitale munten in de hoop snel en veel geld te verdienen. Ze werden gelokt door de verhalen van mensen die er van het eerste uur bij waren en die konden pronken met winsten van zelfs duizenden procenten. Munten als de bitcoin , de ethereum, ripple of monero, werden voorgesteld als het nieuwe digitale goud. De blockchaintechnologie achter die munten zou hele industrieën op zijn kop zetten.

Maar sindsdien is de euforie gekeerd. Bezorgdheden over excessieve hypes, marktmanipulatie en verschillende hackings in handelssystemen hebben de sector een knauw gegeven. Bovendien vrezen velen voor een strengere aanpak door de marktregulatoren.

Maar vooral: niemand kan een 'intrinsieke waarde' op een digitale munt kleven. Volgens de meeste geroutineerde beleggers zoals Warren Buffett is die nul, aangezien de munten geen reële activa vertegenwoordigen en geen cashflows of dividenden opleveren. Bovendien zijn er intussen al zo'n 1.000 digitale munten. Vrijwel iedereen kan er eentje starten.

Tachtig procent lager sinds januari

De meest gebruikte graadmeter voor cryptomunten, de MVIS CryptoCompare Digital Assets 10 Index, bengelt vandaag 80 procent lager dan de piek in januari. Dat is een groter verlies dan de crash met 78 procent voor de Nasdaq Composite Index tussen maart 2000 en maart 2003. Toen betaalden beleggers gekke prijzen voor technologieaandelen, net als bij de cryptomunten gelokt door spectaculaire winsten en omdat ze geloofden dat het internet de wereld zou veranderen. Dat is sindsdien ook gebeurd, maar veel bedrijven overleefden het niet.