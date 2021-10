Cryptomarkt bereikt recordomvang van 2.700 miljard dollar

Het optimisme over digitale activa komt er nu cryptomunten almaar meer mainstream worden. Dinsdag lanceerde ProShares de eerste Amerikaanse bitcoin-ETF, een tracker. De afgelopen acht jaar hebben meerdere partijen dat zonder succes geprobeerd. Dat toont hoe bijzonder de goedkeuring van de tracker is. Hij maakt het voor institutionele beleggers makkelijker in bitcoin te beleggen. Cryptobeleggers hopen dat nu ook andere cryptomunten een grotere aanvaarding zien.