Cryptomarkt nu 1.000 miljard waard

Nu de bitcoin door de 38.000 dollar is gegaan is ook de markt voor cryptomunten meer dan 1.000 miljard dollar waard.

Daarmee is de munt bijna verdubbeld ten opzichte van zijn vorige piek net beneden de 20.000 dollar tijdens de bitcoinhype van eind 2017. In tegenstelling tot die bitcoinhype zijn het nu niet vooral particuliere beleggers die de prijs opdrijven. Zo is bijvoorbeeld aan de hand van Google Trends te zien dat de zoekterm 'bitcoin' in de hausse van eind 2017 veel populairder was dan nu (zie vlog hieronder). Analisten stellen dat het nu vooral Amerikaanse institutionele beleggers zijn die de munt kopen.