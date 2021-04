Cryptomunten zijn onbekend terrein voor private bankers

De sterke stijging van de koers van de bitcoin doet risicovolle beleggers dagdromen. Maar wegens het volatiele en allesbehalve transparante karakter ervan spelen de private bankers op veilig. ‘Onze taak is bescherming bieden.’

Het voorbije jaar was er een van de extremen op de financiële markten. Terwijl een deel van de economie instortte onder het gewicht van de economische crisis, bakten andere bedrijven zoete broodjes.

Tesla zag zijn koers met 743 procent stijgen. Tegelijk werd grote baas Elon Musk een van de rijkste mensen ter wereld. De flamboyante veertiger liet zich begin dit jaar opmerken. Hij kondigde aan voor minstens 1,5 miljard dollar bitcoins te willen kopen. Bovendien zei de eigenaar van het Californische bedrijf de cryptomunt te aanvaarden als betaalmiddel voor zijn bolides.

De uitspraken hoeven niet te verbazen. De excentrieke uitvinder en miljardair laat zich op zijn Twitteraccount, die zowat 50 miljoen volgers kent, regelmatig lovend uit over de bitcoin en andere cryptomunten.

Cryptomuntfondsen

Meer traditionele instellingen als JPMorgan, Bank of New York Mellon, Goldman Sachs en BlackRock bieden klanten cryptomuntfondsen aan.

Tesla staat niet alleen. Veel financiële spelers, en zeker niet de minste, staan open voor cryptoactiva. PayPal kondigde in oktober aan bitcoins en andere digitale munten te willen gebruiken op zijn netwerk in de VS.

De komende maanden of jaren wordt dat mogelijk uitgebreid naar de zowat 360 miljoen gebruikers en 29 miljoen verkopers wereldwijd.

Ook meer traditionele instellingen als JPMorgan, Bank of New York Mellon, Goldman Sachs en BlackRock hebben de stap gezet. Ze bieden hun klanten cryptomuntfondsen aan. Ook Mastercard laat toe dat de gebruikers van zijn kredietkaarten transacties in cryptomunten uitvoeren.

Koud

De plotse populariteit van cryptoactiva loopt parallel met de enorme vlucht van de koers van de bitcoin. Terwijl de koers in januari 2020 nog circa 7.000 dollar bedroeg, stoomde ze in december door naar 20.000 dollar om midden april een record van 64.000 dollar te bereiken. De hausse werd mee ondersteund door de gigantische beursintroductie van het Coinbase-platform.

Hoewel de bitcoin een enorme vlucht neemt en de appetijt van beleggers aanscherpt, laat het de private bankers blijkbaar koud. In België zijn er niet veel die mee op de kar willen springen.

BNP Paribas Fortis beschouwt cryptomunten niet als volwaardige munten. Daarvoor is een reglementair kader nodig en een voorzichtig beheer van de beveiliging van de gegevens en van het risico op witwaspraktijken.

In België zijn er niet veel spelers die mee op de kar van de cryptomunten willen springen.

‘We kunnen de populariteit goed begrijpen. Maar wegens het soms ondoorzichtige karakter van cryptomunten kan de aankoop en de verkoop ervan via onze rekeningen een risico inhouden voor zowel de klanten als de bank. Daarom roepen we onze klanten op waakzaam te blijven bij het gebruik van deze niet-gereglementeerde activa’, zegt Hans Mariën, de directeur communicatie bij BNP P Fortis.

Ook Belfius roept op tot voorzichtigheid. ‘Als je in bitcoins wil speculeren, moet je een financiële rollercoaster aankunnen, want de munt is verre van stabiel’, luidt het bij de publieke bank-verzekeraar. Belfius beschouwt cryptomunten als een ‘loterij die enorm energieverslindend’ is en aan elke controle ontsnapt, ‘waardoor ze een ideaal instrument vormen voor criminele activiteiten’.

Ook KBC wijst op de risico’s, het gebrek aan transparantie en het ontbreken van een juridisch kader. ‘We krijgen veel vragen van klanten. Ze zijn eerder op zoek naar informatie dan naar een concrete belegging’, zegt Ilse De Muyer, de woordvoerster van de bank-verzekeraar.

ING zegt te onderzoeken ‘of en hoe het een rol kan of wil spelen in deze wereld’.

Reputatierisico

Ook andere bekende private banken als Bank Delen en Deutsche Bank bieden geen producten gelinkt aan cryptomunten aan. Volgens Marc Toledo, de financieel directeur van Bit4You, het Belgisch platform voor het verhandelen van cryptomunten, en een vurig aanhanger van dit soort activa, is die terughoudendheid eenvoudig te verklaren.

‘Ik denk dat veel spelers het wel willen aanbieden, maar bang zijn voor reputatierisico. Cryptomunten worden te vaak als volatiel en milieuonvriendelijk aangezien, en als een middel dat aanzet tot witwaspraktijken.’ Argumenten die hij voor een groot deel onterecht vindt.

Cryptomunten leunen dichter aan bij de tulpenzeepbel dan bij goedehuisvaderbeleggingen. Xavier Rubbens CBP Quilvest

Daarnaast is er een groot gebrek aan kennis over cryptomunten. ‘Warren Buffett heeft nooit willen beleggen in zaken die hij niet begreep’, zegt Stéphane d’Udekem d’Acoz, wealth manager bij CBP Quilvest. ‘We kunnen niet om het even wat aan om het even wie verkopen.’

‘Volatiliteit op zich vormt geen probleem’, voegt Xavier Rubbens, de directeur van CBP Quilvest België eraan toe. ‘Het heikelste punt is dat je niet weet wanneer je bitcoins moet kopen of verkopen. Ik zou graag de peptalk horen van een Amerikaanse beheerder die zijn klant ervan probeert te overtuigen erin te beleggen.’

De Nederlandse vermogensbeheerder Robeco meent dat cryptomunten een (beperkte) plaats kunnen hebben in een goed gespreid beheer met meerdere soorten beleggingen. Op voorwaarde dat bepaalde controles op het vlak van risico’s en strikte beheersregels worden ingebouwd.

Welvaart

‘Onze taak is welvaart creëren zodat we in onze dagelijkse behoeften kunnen voorzien. We kunnen ons de volatiliteit van de cryptomunten niet veroorloven’, zegt d’Udekem d’Acoz. ‘De bankier moet bescherming bieden.’

‘Zijn de cryptoplatformen van vandaag niet de hedge funds van 2007’, vraagt Rubbens zich luidop af. ‘Volgens mij leunen ze dichter aan bij de tulpenzeepbel dan bij goedehuisvaderbeleggingen.’

Een visie die Toledo niet deelt. ‘Ik vind het behoorlijk vreemd om mensen die risico nemen te bekritiseren. Een aandeel kopen doe je met het oog op winst en is daarom niet noodzakelijk speculatief. De bitcoin kan ook een bescherming zijn tegen inflatie’, zegt hij.