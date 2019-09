Curetis-CEO: 'Ik verwijt Euronext niets'

De specialist in medische diagnose tuimelt naar een zoveelste diepterecord, nu duidelijk wordt dat er een vervaldatum staat op de Europese beursnotering.

Met een koersval tot bijna 30 procent is Curetis maandag de sterkste daler op Euronext Amsterdam Brussel. In een gesprek met Het Financieele Dagblad zegt CEO Oliver Schacht dat het aandeel waarschijnlijk van de Amsterdamse (en dus ook Brusselse) beurs verdwijnt.

Een verrassing is dat niet. Begin deze maand kondigde de diagnosticaspecialist aan dat hij wordt overgenomen door de Amerikaanse sectorgenoot OpGen die op Nasdaq noteert. Een overname (feitelijk een omgekeerde overname) die met nieuwe aandelen OpGen wordt betaald.

In heel Europa is er ook niet één financiële analist die zich heeft gespecialiseerd in medisch diagnostische bedrijven. Niet één. Nul Oliver Schacht Curetis-CEO

In het persbericht zei Schacht toen al dat de transactie Curetis toegang zou geven tot de Amerikaanse kapitaalmarkten, wat noodzakelijk is om de producten in de pijplijn verder te ontwikkelen en te commercialiseren. Daaruit kon worden afgeleid dat de noteringen in Amsterdam en Brussel zouden worden geschrapt, al werd dat niet met zoveel woorden gezegd.

Schacht legt in het FD uit wat er is misgegaan voor Curetis. De aanvaarding van moleculaire diagnostiek is veel langzamer gegaan dan verwacht. Dat vertaalde zich in seriële tegenvallers en zette de beurskoers zwaar onder druk. Die gedecimeerde beurskoers maakte nieuwe kapitaalrondes weinig aantrekkelijk, waardoor er een chronisch gebrek aan financiering was.

Als Curetis wegtrekt, ligt dat volgens Schacht niet aan Euronext maar aan de Europese kapitaalmarkt. 'Ik verwijt Euronext niets (...) Beleggers zien hier allereerst de risico’s. In heel Europa is er ook niet één financiële analist die zich heeft gespecialiseerd in medisch diagnostische bedrijven. Niet één. Nul’, klinkt het.

Schacht verwacht dat hij met een notering op Nasdaq veel makkelijker geld zal kunnen ophalen om te investeren in toekomstige groei.

