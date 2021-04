Cyclische beurzen blinken uit in eerste maanden van 2021

De beurs van Saoedi-Arabië was dankzij de klim van de olieprijs een van de toppers in het eerste kwartaal.

Beurzen met een stevige portie cyclische aandelen en veel grondstoffenbedrijven presteerden in het eerste kwartaal het best. De hogere rente in de VS deed Big Tech pijn en leidde tot averij in sommige groeimarkten.

Beleggers in Belgische aandelen hebben dit jaar weinig redenen tot klagen. Met een winst van ruim 8 procent doet de Brusselse beurs het bijna dubbel zo goed als de MSCI World-index, die sinds Nieuwjaar 4,3 procent won. Ook andere West-Europese beurzen als Parijs, Londen of Frankfurt scoren sterk.

Dat is in de eerste plaats te danken aan de sectorrotatie die begin november 2020 begon, toen het eerste goede nieuws over de coronavaccins kwam. Het vooruitzicht op een normalisering van de economie deed beleggers defensieve sectoren zoals voeding en drank of consumentenproducten verkopen. Het geld vloeide naar cyclische spelers zoals grondstoffenbedrijven, staalmakers, autobouwers en de industrie. En naar sectoren waar corona zwaar had huisgehouden zoals het toerisme.

De cyclische bedrijven zijn op de Europese beurzen goed vertegenwoordigd. Datastream berekent hun gewicht op 50 procent in de indexen. Op Wall Street is dat 33 procent.

Rente in de hoofdrol

Daarnaast speelt de rente een hoofdrol. De combinatie van een synchroon herstel en de stimulus van de centrale banken en de overheden doet beleggers vrezen voor een hogere inflatie. In de eurozone is de inflatie verdubbeld van 0,7 naar 1,4 procent. U betaalt meer aan de pomp, en kappers en andere dienstverleners verhoogden hun prijzen. Ook maakte schaarste sommige goederen duurder.

In de VS, waar elk gezin een cheque van 1.400 dollar kreeg en ook de minimumlonen fors stijgen, vrezen economen voor nog grotere prijsstijgingen. De centrale banken proberen door hun obligatieaankopen de rente te drukken, maar slagen daar steeds minder goed in. De coronahulp slaat diepe gaten in de begrotingen, die gefinancierd moeten worden. Het resultaat: de Amerikaanse langetermijnrente steeg van 0,91 naar 1,72 procent. In Europa is het effect beperkter, maar ook België kan na een renteklim van -0,38 naar 0,01 procent niet langer gratis lenen.

De renteklim is goed nieuws voor de winstgevendheid van de banken en de verzekeraars, die een groot gewicht hebben in de Europese indexen.

De renteklim is goed nieuws voor de winstgevendheid van de banken en de verzekeraars, die een groot gewicht hebben in de Europese indexen. Hij weegt echter op de groeiaandelen. Bij een rente van 0 zijn de winsten van de toekomst evenveel waard als nu. Dat verandert als bedrijven meer moeten betalen om zich via kredieten te financieren en investeerders een mooie opbrengst krijgen op risicoloze beleggingen zoals staatspapier. Big Tech had daar het meest last van. Grootheden als Apple en Amazon noteren lager dan eind vorig jaar. De techrijke Nasdaq Composite scoort met een winst van 2 procent magerder dan de Dow Jones, die 8 procent won. Dankzij de klim van de dollar kan een Belg daar 4 procentpunten extra winst bijtellen.

Groeimarkten

Een hogere rente in de VS en een duurdere dollar zijn traditioneel slecht nieuws voor de groeimarkten, die relatief minder aantrekkelijk worden. Argentinië, Colombia en Brazilië bengelen onderaan. De Chinese beurs won amper 2 procent, al speelde daar ook de politiek een rol. President Xi Jinping legde de macht van internetreuzen als Alibaba en Tencent aan banden, wat op hun koersen woog. Turkije (-18,4%) draagt de rode lantaarn. Daar ontsloeg Recep Tayyip Erdogan zijn centraal bankier omdat hij te weinig naar de pijpen van de president danste. Een verkoopgolf van de lira en Turkse aandelen volgde.

De groeimarkten die in grote mate op grondstoffen teren, konden de druk pareren. De beurs van Mongolië spurtte 87 procent hoger. De Saoedische beurs won 18 procent. Olie werd dit jaar een kwart duurder, koper en ijzererts zowat een tiende. Het verklaart ook waarom grondstoffenmunten als de Canadese dollar (+5,2%), de Noorse kroon (+4,8%) of de Zuid-Afrikaanse rand (+3,3%) goed scoren. ‘Veilige’ munten als de Zwitserse frank en de Japanse yen zakten ruim 2 procent.

Match Holland-België

In de match Holland-België kloppen de Nederlanders ons met een klim van 12,5 procent tegenover een plus van 8,4 procent voor Brussel. Woensdag bereikte de Amsterdamse AEX-index in de loop van de dag een nieuw record. Het vorige dateerde van de internetbubbel in september 2000.

De glansprestatie van het Damrak is in grote mate te danken aan de drie toeleveranciers aan de chipsector. Door het wereldwijde chiptekort moeten de halfgeleiderfabrieken investeren in extra capaciteit, en daar zijn de machines van ASML, ASMI en Besi voor nodig. In hun drie niches staan ze technologisch aan de wereldtop. De chippers hadden amper last van de rentestijging die andere segmenten in de technologie trof. AEX-nieuwkomer Besi won sinds Nieuwjaar 44 procent, zwaargewicht ASML 36 procent. Daarnaast hielp de stijgende rente de Nederlandse banken, met ING op kop. De Nederlandse bank kan Brussel niet meer helpen. Ze vloog deze maand uit de Bel20.

Drie op de vier Belgen met winst Op de Brusselse beurs leverden drie op de vier aandelen de voorbije drie maanden winst op. De maker van pvc-raam- en deurprofielen Deceuninck prijkt ruim de helft hoger. De combinatie van een hogere omzet en forse kostenbesparingen leidde tot de hoogste bedrijfscashflow in tien jaar en deed de schulden dalen. CEO Francis Van Eeckhout kocht deze week nog voor 0,3 miljoen euro aandelen bij. Bij het bouwbedrijf Moury Construct steeg de winst meer dan de helft. Greenyard rapporteerde mooie cijfers en verstevigde zijn balans dankzij de instap van Marc Coucke en Joris Ide. Mithra kreeg het jawoord van Europa voor zijn anticonceptiepil. Econocom werkte zijn schulden volledig weg. Bij de floppers moest het biotechbedrijf Sequana vers kapitaal ophalen en is er wegens corona een lichte vertraging. UnifiedPost leed onder de massale verkoop door insiders. En Galapagos zette zijn laatste ontwikkelingsfase van een middel tegen de longziekte IPF stop, de zoveelste tik op rij.